Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 Maggio 2019: i Gemelli sono in lotta, i Cancro devono attendere la fine del mese

Venerdì 3 Maggio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con "Latte e Stelle", la rubrica dell'oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questo weekend aiuta una sorta di riscossa che aspettavi da tempo, quindi riguarda le questioni di lavoro ma anche le questioni amorose. L’Ariete potrebbe innamorarsi dall’oggi al domani, cosa che non è così difficile che accada, anzi quasi sempre nella tua vita gli amori più belli sono stati quelli che non avevi programmato, che non avevi studiato strategicamente. Tra l’altro è molto difficile che ti piaccia una persona ma quando ti interessa non molli la presa. Voglio dare una conferma anche ai separati: magari non sarà un amore di grande durata quello che si trova in questo periodo, sarà un’amicizia affettuosa, però perché dire no? I viaggi e gli spostamenti sono favoriti;

Toro. Per il Toro periodo di costruzione, periodo di cambio di riferimenti, periodo in cui si discute riguardo a un certo traguardo da raggiungere. Le trasformazioni non dipendono da noi ma dal destino, oppure si possono cercare degli spunti in più in situazioni diverse, quindi via libera alla creatività, via libera alla voglia di fare. Puoi avere una buona visibilità. Bene per l’amore che nasce adesso e si conferma alla fine del mese;

Gemelli. Questa una giornata che porta una discreta energia nella tua vita, poi sabato e domenica giornate speciali. Questo è un periodo di lotta. Ripeto le stesse cose ma le cose, appunto, non stanno cambiando da un paio di mesi. Addirittura anche quelli che erano tranquilli alla fine si sono dovuti giustificare per qualche problema legale, contrattuale, che è arrivato all’ultimo momento. Queste sono delle giornate importanti però per parlare a una persona che tu ritieni sia oggetto dei tuoi problemi e un momento di grande rilevanza ci sarà la prossima settimana, tra lunedì e giovedì, quindi alcuni appuntamenti, alcune sfide, alcune risposte sono rimandate alla prossima settimana (oroscopo non aggiornato rispetto a ieri, ndr);

Cancro. C’è una buona energia ma anche una sorta di tensione che coinvolge la tua vita. Molto si discute, in questo periodo, molto si risolve entro la fine del mese. Una riconferma c’è, però, attenzione alle distrazioni, attenzione a non comportarti in maniera strampalata, cosa possibile in questo periodo soprattutto se hai dovuto dire stop a una storia o se magari hai fatto un errore rispetto al passato, chiudendo una relazione che invece era importante. Sabato e domenica giornate migliori.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Per il Leone venerdì da sfruttare, poi sabato e domenica invece potrebbero esserci delle complicazioni dovute alla stanchezza perché, comunque, con Mercurio, Venere e Giove favorevoli è vero che il Leone è molto più forte di prima, però è anche vero che adesso è decisamente il più stanco. Non c’è giornata in cui tu non ti debba dar da fare, addirittura ci sono stati degli straordinari, hai dovuto fare qualcosa in più. Per presentare richieste a persone che contano queste sono giornate ideali;

Vergine. Tu hai il vizio di voler programmare tutta la tua vita, che poi insomma che vizio è? Un vizio buono, nel senso che non vuoi rimanere col fiato sospeso. Chi sta con te, tra l’altro, naturalmente non può che avvalersi di queste tue capacità. Tutti quelli che hanno una famiglia pensano sia giusto fare dei tagli a livello economico, e poi c’è chi cerca di essere sempre molto colloquiale per convincere al meglio le persone che stanno attorno. È il caso dei Vergine che devono convincere il partner, i figli, o qualcuno che conta, che tutto sommato è meglio attuare una scelta di lavoro, di casa a volte, al più presto. Tu anticipi quelli che sono i problemi che possono nascere, quindi ritieni che in questo periodo sia importante ottimizzare la vita, non solo la tua ma quella di chi ti sta accanto;

Bilancia. Molto difficile vederti contro qualcuno. Tanto per mettere i puntini sulle i, va ricordato che la Bilancia è il segno della giustizia ed ecco perché spesso i Bilancia- anche se non li finiscono- iniziano studi di tipo giurisprudenziale oppure hanno sempre un’attenzione nei confronti della legalità; quindi anche se hai fatto un lavoro diverso dall’avvocato o dal notaio, alla fine sei una persona che quando c’è qualche complicazione, quando vedi che due litigano, si mette in mezzo per cercare di capire quali sono i torti e le ragioni: fai da paciere. Se la tua attività ha successo è grazie alle tue capacità. C’è molta fatica per quanto riguarda le questioni economiche, con Saturno dissonante, però in questi giorni si possono risolvere delle questioni di un certo peso. Amore un po’ sotto tono, andrebbe rivitalizzato;

Scorpione. In questo fine settimana lo Scorpione è molto riflessivo e il primo pensiero, senza dubbio, è rivolto alle persone più care. Non che ci sia una disputa, però devi sempre decidere tutto tu. In fondo te la sei cercata, posso dirlo? Perché lo Scorpione nella vita vuole sempre avere un ruolo dominante, o comunque avere a che fare con delle persone che gli tengono testa ma che comunque seguano le sue direttive. Ecco, in questo periodo però vorresti seguire tu le direttive di qualcuno, appoggiarti. Sarà meglio parlare solo se necessario: servirà prudenza in questo weekend.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Venerdì interessante grazie a una Luna favorevole e un Giove importante. Il weekend ti offre tre giornate valide per trovare soluzioni anche per il futuro. Momento creativo: questo vuol dire che chi ha mani in pasta nel settore della creatività, dell’arte, ma anche semplicemente ha voglia di portare avanti un nuovo progetto non dovrà fermarsi. Complicazioni minori, obiettivi più vicini;

Capricorno. Solitamente pianifichi con cura la tua vita, e addirittura quando c’è qualche tormento sai come porre rimedio alle situazioni che non vanno bene, ma è già da tempo che ti stai ponendo nuovi obiettivi e mi daranno ragione soprattutto i Capricorno che circa un anno fa hanno cercato di sanare una storia d’amore, che hanno cercato di sostituire una persona nell’ambito del lavoro pensando di fare meglio, o comunque hanno pensato di poter sanare un qualcosa. Non è proprio così perché hai capito che certe situazioni non si sanano: meglio chiuderle e ripartire da un altro punto di riferimento. È vero anche che queste chiusure-aperture in qualche caso sono state favorevoli. Penso per esempio a chi negli anni passati aveva una piccola azienda, un piccolo gruppo, e magari adesso è confluito in una situazione diversa. Però in qualche modo hai dovuto rinunciare a una parte tua, quasi artigianale, a cui tenevi molto. Per le coppie di lunga data questo è un periodo, purtroppo, di revisione;

Acquario. L’Acquario in questo venerdì è meglio che parli poco. Tu hai l’abitudine, quando hai un problema, di dire tutto a tutti, un po’ per confrontare le tue idee con gli altri e un po’ perché pensi “è giusto essere liberi, è giusto manifestare tutto quello che si pensa”. Attenzione però che qualcuno non utilizzi queste informazioni, queste tue parole, contro di te. Sabato e domenica saranno giornate di pausa, ma in queste 24 ore è possibile ancora fare qualcosa in più;

Pesci. Il consiglio è quello di non isolarti perché il fine settimana può portare delle belle emozioni, magari anche un invito piacevole, a cui avresti diritto. Con il segno del Toro va bene. Viaggi, spostamenti, cambiamenti favoriti. Ora è possibile anche recuperare serenità sul piano sentimentale, ma anche per poter affrontare qualcosa di più a livello lavorativo. È vero, in questo momento i Pesci non sono interessati come tutti ai soldi ma hanno più fretta di aggiustare, sistemare una questione d’amore anche perché per te conta molto di più la serenità interiore che tutto il resto. Sincerità: ci vuole più sincerità. Lo dico proprio al segno dei Pesci che ogni tanto, in maniera del tutto benevola, qualche bugia la racconta per cavarsi d’impaccio, per evitare di dover dire delle cose sgradevoli. Quando e bugie si accumulano e quando magari si compiono delle azioni che non sono chiare, prima o poi bisogna dire come stanno le cose. Ed ecco perché questo è il periodo della verità che tu potresti dire a una persona e quella persona potrebbe rivelare proprio a te.

Maria Mento