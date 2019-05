Addestratore strangolato da serpente in Russia, la Polizia non conosce i fatti: è mistero

Un addestratore di serpenti è stato ucciso dal suo animale nel corso di uno spettacolo circense. È successo in Russia ed è successo davanti a dei bambini

Tragedia davvero shock nel mondo circense russo. Un gravissimo incidente, che ha portato alla morte di un addestratore nel momento stesso della sua esibizione, pare sia avvenuto durante lo svolgimento ufficiale di uno spettacolo a cui erano presente anche dei bambini. Si tratterebbe di un addestratore di serpenti il cui rettile pare abbia smesso improvvisamente di ubbidire ai suoi comandi. L’animale lo avrebbe ucciso strangolandolo ma c’è un mistero su tutta questa vicenda: la Polizia non sarebbe a conoscenza di alcuna morte così verificatasi.

Addestratore strangolato da serpente, intervento di soccorso tardivo: agonia scambiata per finzione scenica

Un addestratori di serpenti è rimasto vittima del suo stesso rettile addomesticato durante uno spettacolo circense che si è tenuto in Russia nello scorso autunno. L’addestratore è stato avvolto dal grosso rettile, un boa o un pitone, che lo ha strangolato. Nessuno è tempestivamente intervenuto perché tutti hanno immaginato che si trattasse di una finzione scenica legata alla buona riuscita dello spettacolo. Invece l’addestratore gesticolava e si muoveva nel tentativo di chiedere aiuto e di liberarsi dell’animale. Quando i colleghi dell’addestratore si sono realmente resi conto che qualcosa nel numero non aveva funzionato e che l’animale si era rivoltato contro il suo addestratore, sono intervenuti. L’uomo, a terra, è stato liberato dalla presa del rettile ma a quel punto era già troppo tardi: l’addestratore è morto. Esiste un video, terribile, che riprende l’esibizione dell’addestratore e che mostra quegli spaventosi istanti e- benché il tragico incidente si sia verificato molti mesi fa- il video è emerso soltanto ora.

Addestratore strangolato da serpente, non chiari alcuni dettagli relativi alla tragedia. La Polizia non sa del decesso

Pare che la terribile morte dell’addestratore per “mano” del suo serpente sia avvenuta in Daghestan, una Repubblica confinante con la Georgia che si affaccia sul Mar Caspio. I media locali non sono stati in grado di localizzare il centro esatto in cui si trova il circo al momento dell’attacco mortale del rettile: forse a Makhachkala, la capitale della regione, o forse a 40 miglia di distanza da Kizilyurt. Altri hanno parlato della città di Alexandrov e della siberiana Barnaul. Un altro mistero, come se non bastassero già questa confusione iniziale nella notizia che è stata diffusa, contribuisce a crearlo la Polizia locale con le sue dichiarazioni. Una fonte della Polizia ha infatti dichiarato che non ci sono state comunicazioni, da parte del circo, relative alla morte di questo addestratore. A questo punto, la fonte ha aggiunto che “Secondo gli autori del video l’allenatore di sesso maschile è stato ucciso. Ma vogliamo credere che il giovane abbia ricevuto aiuto in tempo e che sia sopravvissuto.”

(Fonte: Daily Star Online)

Maria Mento