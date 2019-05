Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 Maggio 2019: l’Ariete riuscirà con il suo coraggio, i Bilancia devono cercare tranquillità

Sabato 4 Maggio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Quelli che hanno un po’ più di coraggio, e praticamente tutti gli Ariete che non hanno paura di sfidare il mondo, in questi giorni non possono che avere successo perché se c’è una cosa che può limitare il nostro raggio di azione è proprio la paura. Così in tanti non cambiano vita perché hanno paura di rischiare, ma l’Ariete da questo punto di vista è sempre una persona molto molto coraggiosa. Bisogna naturalmente puntare su situazioni importanti. Quando abbiamo un oroscopo buono, e quest’anno Giove è favorevole, anche gli altri credono un po’ di più in noi e quindi è stata data a una persona Ariete o sarà data a breve un’occasione di riscatto. Queste sono ore buone anche per amare;

Toro. Il Toro vive un weekend con la Luna nel segno, che presto sarà in buon aspetto a Saturno. Maggio è un mese costruttivo. Maggio è un mese in cui ci saranno anche momenti di forte entusiasmo. Hai ceduto qualcosa negli anni passati o negli ultimi mesi. Alcune situazioni non le senti più tue. Forse non hai più gli stessi riferimenti di prima, ma da una parte questo dispiace, dall’altra potrebbe essere d’aiuto perché ti sei scaricato una bella responsabilità. Maggio può portare una visibilità notevole;

Gemelli. Sabato e domenica giornate speciali. Le tensioni sono troppe, le riflessioni pure, perché come ho spiegato tempo fa ci sono problemi di lavoro e anche quelli che sembravano viaggiare sereni e felici all’improvviso si sono dovuti accorgere che qualcosa non andava bene e adesso devono giustificarsi per colpa di altri. Mi raccomando se c’è qualcosa da discutere sempre mettiti in mano di persone qualificate, non fare il fai da te. È necessario essere pronti, attivi, vigili in amore;

Cancro. La prima parte di Aprile è stata un po’ sotto tono, Maggio è un mese migliore però c’è come un ripensamento che riguarda anche la tua vita privata. Sappiamo che il segno del Cancro vive momenti di grande forza, alternati ad altri di grande stanchezza. Certo che le stesse cose che hai fatto l’anno scorso non le vuoi e non le puoi più fare. Quindi, c’è stato o ci sarà un cambio di mansione o anche tu in amore, nella vita lavorativa dovrai apportare cambiamenti che ti permetteranno di fare le cose meglio.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Non sottovalutare l’amore: non ora. Tu stai investendo tutto sul futuro ed è giusto che sia così. In questi giorni senti che è arrivato il momento di far valere la tua parola, i tuoi diritti, persino di alzare la voce se pensi che ci siano delle persone che non ti rispettano. Torni a essere protagonista ma non fare il dittatore. Potresti chiedere un aiuto riguardo un tuo progetto importante. Soldi: ecco, questo è il vero problema perché per fare tutto quello che hai in mente ci vorrebbe qualcosa in più;

Vergine. Sabato e domenica sono due giornate di forza. Una Luna in ottimo aspetto a Saturno regala energia, costruttività. Poi Maggio un mese talmente interessante da questo punto di vista, cioè dal punto di vista della costruzione di cose nuove che veramente non devi perdere un solo attimo di tempo. L’essere costruttivi, poi, è nel DNA del segno della Vergine. A seconda delle tue capacità puoi anche riproporti in amore;

Bilancia. La Bilancia, in questo weekend, deve stare attenta al portafogli perché ci sono troppe spese. Poi bisogna cercare di tornare sereni, più forti fisicamente. Al momento sono pochi quelli che possono dire di avere vissuto una condizione facile, anche perché dal punto di vista psico-fisico hai sopportato diversi problemi. Tutto il contrario invece in amore, dove tu vorresti avere tanto ma sembra che da qualche tempo ci siano dei ritardi, degli imprevisti. Devi ritrovare un po’ di tranquillità;

Scorpione. Lo Scorpione si sveglia al mattino nervoso e questa è una cosa anche abbastanza normale. Il fine settimana invita a non essere troppo energici e risoluti in ogni situazione da affrontare. A proposito, tu sei sempre quello che va avanti di petto e cerca di risolvere i problemi anche a costo di sacrificare il proprio tempo libero, la propria disponibilità. Devi divagare la mente, evitando lunghe code nel traffico, lunghe polemiche che possono essere ancora più pesanti se vissute in amore o in famiglia. Se devi partire cerca di organizzare tutto al meglio.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario in questo weekend dovrebbe investire nei sentimenti, non solo perché Venere è molto favorevole ma anche perché adesso c’è una grande curiosità. Devi esplorare nuovi mondi, nuovi orizzonti. L’unico dubbio potrebbe nascere se hai già una storia importante e cerchi di esplorare qualcos’altro e quindi è tempo di libertà ma attenzione a non metterti nei guai da solo. Proposte interessanti e riscatto anche dal punto di vista professionale;

Capricorno. Stai ritrovando una buona energia, una migliore razionalità. Questo ti aiuta ad affrontare tutti i problemi con più forza. Credo che molti mi daranno ragione. Negli ultimi tre giorni ci sono state troppe cose da fare e troppe polemiche. Tra sabato e domenica sarà ancora più importante cercare anche di ritrovare tranquillità. Tu potresti dirmi “Ma non è colpa mia, sono gli altri che mi hanno creato problemi. Sono gli altri che soprattutto in amore non mi hanno dato certezze” e in effetti è proprio l’amore che tra fine Aprile e inizi di Maggio ha creato dei disagi. Molte tensioni ci sono state di recente. Le nuove storie decollano ma lentamente. Sarà più facile gestirle durante il mese di Maggio;

Acquario. Sabato e domenica sono giornate di riflessione, forse anche di agitazione. Che in questi giorni tu non riesca a mettere a freno la lingua, a mettere in chiaro tante cose è normale perché quando sei polemico, quando fai delle scelte che non senti, quando ti senti obbligato (anche nelle piccole cose) a rispettare delle situazioni che non ti piacciono, inevitabilmente diventi un po’ più agitato. Quando ti appassioni a un progetto, a un lavoro, porti avanti i tuoi propositi senza guardare bene ai guadagni ma se questo è accaduto nel corso degli ultimi mesi direi di fermarti un secondo perché adesso bisogna iniziare a chiedere ciò che ti spetta. Quante volte non hai chiesto un rimborso, per non star lì a compilare dei moduli hai evitato anche di farti dare ciò che ti spetta? Adesso devi diventare un po’ astuto da questo punto di vista, e se non ci riesci- perché magari sei una persona che non ama i cavilli e la burocrazia- fatti consigliare da qualcuno che ne sa più di te;

Pesci. Questo fine settimana è liberatorio. Le relazioni con gli altri sono importanti, i viaggi sono stimolanti. Io spero che tu non sia ancora vittima di quello stato di disagio che c’è stato all’inizio dell’anno e che ti ha trovato anche un po’ polemico in amore. addirittura, c’è chi ha registrato ina disfatta, una chiusura, un allontanamento. Potresti ricevere un invito, una chiamata, da una persona che non senti da tempo oppure sentire l’esigenza di tornare in un luogo che per te è fonte di tanti ricordi, di tante emozioni. Pensare solo al futuro: questo è importante, senza intralci, blocchi che possono ricordare un passato che non dico va dimenticato ma quantomeno messo in secondo piano, soprattutto se è rappresentato da persone che ancora creano un certo disagio nella tua vita. Ora devi farti avanti con presupposti nuovi e pensando che è giusto proteggere un sentimento, è giusto proteggere gli altri ma che è anche abbastanza importante proteggere se stessi da eventuali angherie e da situazioni che sono nate male nel passato.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento