Roma, ESCLUSIVO Gautieri: “Ranieri anche l’anno prossimo, Champions possibile se la squadra ci crede”

L’allenatore ed ex giallorosso Carmine Gautieri sulla situazione della Roma

La Roma domani affronta alle ore 18 il Genoa nella 35esima giornata di Serie A, un match importante per la rincorsa al quarto posto dei giallorossi che vogliono ottenere a tutti i costi la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Al momento il club capitolino è quinto in classifica a -1 dall’Atalanta quarta, cercando di trovare già questa settimana il sorpasso agli orobici.

Ospite in redazione oggi è intervenuto in ESCLUSIVA ai nostri microfoni l’ex calciatore giallorosso e ora allenatore Carmine Gautieri, che ha voluto parlare del momento della Roma in vista del finale di stagione.

Ecco quanto detto dal mister campano:

Gautieri sul quarto posto e il finale di stagione della Roma

“Dopo una stagione discontinua e con tantissimi problemi fisici dei titolari, finalmente la Roma ha ritrovato il proprio equilibrio nel momento più importante della competizione, visto che anche le altre concorrenti per il quarto posto non sono state capaci di imporsi in maniera autoritaria schiacciando le rivali. Ranieri sta facendo un ottimo lavoro e a prescindere dalle voci su Antonio Conte credo che meriti di sedere sulla panchina giallorossa anche per la prossima stagione. Lazio, Atalanta e Milan non molleranno proprio ora visto che mancano 4 partite, ma i giallorossi se ci credono veramente possono benissimo arrivare quarti e qualificandosi per la Champions. Il mio futuro? Ho avuto diversi contatti con vari club, ma se ne parlerà nei prossimi mesi e valuterò in primis le ambizioni e il progetto che mi sarò proposto”.

Simone Ciloni