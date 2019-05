Lazio, ESCLUSIVO Zauri: “Campionato più che positivo, serve un vice Immobile e un grande difensore centrale”

L’ex bandiera biancoceleste Luciano Zauri sul campionato della Lazio

Oggi si stanno scontrando Lazio e Atalanta (il risultato temporaneamente è sull’1-1, con reti di Parolo e del solito Duvan Zapata), in un match che vale tanto per la classifica di entrambe e che sperano nella qualificazione alla prossima Champions League.

Per analizzare il mondo biancoceleste abbiamo contattato il doppio ex della partita Luciano Zauri (ed ex capitano laziale), attuale tecnico della ‘Primavera’ del Pescara che in ESCLUSIVA ci ha dato un suo commento sull’operato di Simone Inzaghi e il percorso fatto in questa stagione.

Ecco quanto detto da Zauri:

Luciano Zauri sul campionato della Lazio e la Champions League

“Questa Lazio ha fatto un campionato positivo anche se un po’ discontinuo, nelle ultime partite si sono persi punti per strada che avrebbero aperto la strada per il quarto posto. In ogni caso diventare finalista in Coppa Italia è un altro grande traguardo per un gruppo che è molto ben organizzato in campo, la mano di Simone Inzaghi si vede e il suo contribuito è tangibile. Il punto di forza di questa Lazio? Il tecnico ha fatto sì che ognuno sappia benissimo cosa fare, gestendo il possesso palla in maniera ordinata e valorizzando al meglio una rosa di qualità. Sia in caso di qualificazione in Europa League o di Champions è logico che la rosa vada rinforzata, a questo Lazio serve un vice Immobile e un difensore centrale di livello nel 3-5-2 di Inzaghi”.

Simone Ciloni