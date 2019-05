Incidenti stradali mortali, due vittime in due diversi sinistri: si tratta di un uomo e di un’ anziana signora

Un uomo è deceduto stamani a Barberino Tavarnelle (Firenze): era rimasto coinvolto in un incidente stradale tra uno scooter e una vettura. Morta anche una donna investita sabato scorso

Ancora due morti sulle strade italiane. Questa mattina un uomo di 52 anni ha perso la vita a Barberino Tavarnelle (Provincia di Firenze) in seguito all’impatto avvenuto tra uno scooter e una macchina. Fiorella Cardillo, la donna di 84 anni che sabato scorso ha impattato con la sua vettura contro un’altra auto a Cisterna (Latina), è deceduta nel pomeriggio di ieri per le gravissime ferite fisiche rimediate nell’incidente.

Incidenti stradali mortali, non ce l’ha fatta Fiorella Cardillo: ieri il decesso dell’anziana

Fiorella Cardillo non ce l’ha fatta. La signora di 84 anni che era rimasta coinvolta in un incidente stradale tra due automobili a Cisterna (Latina), sabato scorso, si è spenta ieri pomeriggio. La donna era ricoverata presso l’Ospedale Goretti di Latina. La signora era alla guida di una Fiat 500 quando ha impattato frontalmente contro una vettura che procedeva sulla corsia con senso di marcia opposto al suo. Questa seconda automobile era guidata da un uomo che ha riportato delle ferite, non gravi, nello scontro. Fiorella Cardillo ha avuto la peggio.

Incidenti stradali mortali, un uomo è deceduto in Provincia di Firenze

L’uomo di 52 anni che ha perso la vita in Toscana è rimasto invece coinvolto in un incidente tra uno scooter e un’automobile. Il fattaccio è avvenuto stamane per le strade del Comune fiorentino di Barberino Tavarnelle, e più precisamente sulla strada Chaintigiana, nel tratto che attraversa la frazione di San Donato in Poggio. Proprio l’uomo che guidava lo scooter, e cioè il 52enne, ha perso la vita. Sul luogo del sinistro sono arrivati i sanitari del 118 e i Carabinieri della Stazione locale, ma per il centauro- un uomo di origini senegalesi– non c’è stato nulla da fare.

(Immagine di repertorio)

(Fonti: LatinaToday.it e FirenzeToday.it)

Maria Mento