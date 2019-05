Grande Fratello 16 news, Francesca Barra su Lemme: “Crea disturbi alle ragazze”

Al sito “Leggo”, Francesca Barra parla della lite avuta con Alberico Lemme, durante la scorsa puntata di “Live Non è La D’Urso”.

Durante la scorsa puntata di “Live Non è La D’Urso”, Francesca Barra ha avuto un brutto diverbio con Alberico Lemme, fresco di uscita dalla Casa del “Grande Fratello 16”. Al sito “Leggo”, in esclusiva, Francesca ha parlato della lite avuta con il farmacista, molto discusso per la sua dieta.

Durante la lite, Francesca, che poi ha abbandonato lo studio, ha rivelato di aspettare un bambino da Claudio Santamaria:

“Non avrei mai pensato di dover rivelare un mio stato così intimo in quei modi e tempi. Ma sono una donna istintiva e con un profondo senso della giustizia. Per prima cosa non potevo permettere che una persona con il privilegio di parlare in tv dicesse che se morisse un suo figlio non soffrirebbe. Non può farlo per tutte le persone che hanno perso un figlio e soffriranno per sempre senza fine pena. Ride di se stesso, mi stava irritando la sua sfrontatezza. Non si può pensare di essere onnipotenti solo perché si ha un microfono, esistono anche delle responsabilità”.

Francesca, del resto, è convinta che Lemme crei dei disturbi alle ragazze, indotte a credere alla veridicità delle affermazioni del farmacista:

“Dopo le sue offese rivolte a me, ho pensato alle ragazze così vulnerabili di cui ci occupiamo spesso, che avrebbero sentito che a una taglia 42 uno in tv consiglia diete definendola cicciona! Volevo che perdesse la sua credibilità perché c’è gente che dopo il Grande fratello lo considera un “genio”. Molte ragazze che hanno avuto disturbi alimentari mi hanno scritto ringraziandomi, la tv e i social spesso offrono visioni distorte della realtà. E poi non consideriamo un fatto: sono incinta, quindi sensibile e ancora più agguerrita. Sarebbe dovuto uscire lui dallo studio. Una persona seria non offenderebbe mai la sua paziente”.

Francesca Barra: “Chi mi critica per le mie partecipazioni ai programmi della D’Urso, è un finto snob”

A chi la critica, per le sue partecipazioni ai programmi della D’Urso, Francesca risponde:

“Lo dicevano anche quando andavo a Tikitaka. Eppure se ci vanno Umberto Cairo, Andrea Scanzi, Tommaso Labate, Giuseppe Cruciani. Se ci vanno scrittori, direttori di giornali va bene. Una donna no. Stessa cosa dalla D’Urso. Tutti finti snob, eppure in quel salotto a iniziare dal talk di Domenica live, ci siamo seduti tutti, Giampiero Mughini, Barbara Alberti, Vittorio Sgarbi… Intellettuali, scrittori, colleghi, politici. Perché sappiamo che è troppo facile parlare fra noi solo in certi contesti, bisogna farlo con chiunque e ovunque. Ed è il segreto di Barbara D’Urso e il motivo per cui se un politico deve fare un annuncio va da lei. Lemme l’ha intervistato anche Formigli, Wanna Marchi pure Augias. Sono fenomeni che devono essere raccontati e analizzati con tutto il pubblico. La gente parla sempre e critica tutti. Non andava bene nemmeno che Falcone andasse in tv a parlare, invece era proprio il terreno migliore per raccontare e arrivare in maniera efficace”.

Maria Rita Gagliardi