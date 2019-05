Royal baby, il figlio di Harry e Meghan per la prima volta mostrato in pubblico: “E’ magia”

Il figlio di Harry e Meghan farà oggi la sua prima, vera, uscita pubblica. È attesa anche la rivelazione del nome del piccolo

Oggi è il giorno che da nove mesi a questa parte molti degli Inglesi hanno atteso con molta trepidazione: il royal baby di Harry e Meghan verrà ufficialmente presentato ai sudditi e al mondo e ci sarà la realizzazione della prima foto ufficiale con mamma e papà. Pare anche che proprio oggi verrà svelato il nome del primogenito dei Duchi del Sussex. Questo, come promesso, dopo due giorni che la coppia- come del resto era già stato reso noto- ha voluto vivere privatamente insieme al piccolo. Non si sa ancora se Meghan abbia partorito a Frogmore Cottage o alla Lindo Wing, anche se la presenza della madre di Meghan secondo molti sarebbe indice di un parto avvenuto in casa. Per altri, dato che i nove mesi erano abbondantemente scaduti, il parto sarebbe avvenuto in ospedale per non incorrere in rischi.

Oggi la “prima volta” del royal baby di Meghan e Harry, gli auguri degli zii William e Kate

Oggi grande giornata per Harry, Meghan e il loro bambino. A breve- anche se non sappiamo bene quando e sarà nostra cura informarvi in merito- il royal baby dei Duchi del Sussex farà ufficialmente la sua prima comparsa pubblica e la sua prima foto di rito. Non ci sono “spoiler” per quanto riguarda il nome scelto da mamma Meghan e da papà Harry per il loro piccolo. Kate Middleton non ha dato alcuna indicazione in merito, ammettendo anzi che persino lei e il marito non conoscono i dettagli, e ha voluto fare i suoi migliori auguri alla neonata famiglia: “Come ha detto William, non vediamo l’ora di incontrarlo e di scoprire quale sarà il suo nome, quindi è davvero emozionante per entrambi e auguriamo loro il meglio. Le prossime settimane sono sempre scoraggianti per dei neo genitori, quindi auguriamo loro il meglio“. Sempre nella giornata di oggi dovrebbe, dunque, essere svelato il nome dell’infante.

Oggi la “prima volta” del royal baby di Meghan e Harry, ecco il neonato delle novità alla corte di Elisabetta II

La nascita del bambino di Harry e Meghan costituisce, in qualche modo, un elemento di novità alla corte di Elisabetta II. Per la prima volta, infatti, i Duchi del Sussex hanno preteso che il momento– bellissimo- della nascita di una nuova vita fosse vissuto in privato, come due genitori “normali” meritano di fare, e non di concedersi subito all’esposizione mediatica a cui nemmeno la cognata Kate si è mai sottratta. Sempre nella giornata di oggi potrebbe essere svelato il nome dell’infante, o comunque è possibile che venga dato un indizio importante che possa aiutare a svelare su quale nominativo si sia orientata la scelta della coppia.

AGGIORNAMENTO: Harry e Meghan hanno finalmente mostrato in pubblico il royal baby. Visibilmente emozionata, la duchessa del Sussex ha così parlato alla stampa: “E’ magia, è davvero eccezionale. Adesso ho i due ragazzi migliori del mondo (riferendosi ovviamente anche ad Harry, ndr) e sono quindi davvero felice”. Sul “comportamento” del piccolo, la neomamma s’è così espressa: “Ha un temperamento davvero dolce, è molto calmo”.

