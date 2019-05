Rihanna e Lvmh lanceranno un brand insieme: ‘Fenty’ – VIDEO

Rihanna e Lvmh lanciano insieme un nuovo brand

Rihanna e Lvmh a breve lanceranno un brand insieme, questo si chiamerà Fenty e sarà presentato a Parigi il prossimo 22 maggio.

Il nome del nuovo marchio prende vita dal cognome della nota cantante, la collezione oltre all’abbigliamento comprenderà anche scarpe e accessori.

La cantante si è detta entusiasta per la novità, lei stessa ha dichiarato: “Creare una linea come questa con Lvmh è un momento incredibilmente speciale per noi. Mr Arnault mi ha dato un’opportunità unica per sviluppare una casa di moda nel settore lusso, senza nessun limite artistico.”

E ancora: “Non potevo immaginare un partner migliore sia dal punto di vista creativo sia di business e sono pronta perché il mondo veda ciò che abbiamo costruito insieme.”