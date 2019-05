ESCLUSIVA On. Di Giorgi (PD): “Nessun possibile accordo col M5S. Salario minimo, sanità e formazione scolastica priorità del nostro progetto”

Intervista all’Onorevole Di Giorgi del ‘Partito Democratico’

Buonasera Onorevole Di Giorgi, grazie della partecipazione. E’ possibile a suo parere dopo le Europee vedere una nuova maggioranza formata dal ‘PD’ e ‘M5S’?

Non è assolutamente possibile perché le cose eventualmente vanno fatte al momento opportuno, io ero tra coloro che riteneva si potesse provare a non dar vita al governo gialloverde e in quella fase specifica vedere se c’erano i presupposti per trovare un accordo. Adesso direi sicuramente di no.

In uno dei punti del vostro programma elettorale affermate di volere un’Europa con al centro le persone: ci racconti qualcosa di più a riguardo…

Avere al centro le persone significa guardare agli individui con maggiori bisogni. Parliamo in primis del salario minimo che è una delle piaghe dell’Italia con questi nuovi mestieri, c’è uno sfruttamento insopportabile per un Paese civile. L’altra questione è tanta attenzione alle famiglie e ai giovani, visto che non si fanno più figli e non ci sono sufficienti servizi. C’è una differenza enorme tra Regione e Regione, dobbiamo quindi trovare una modalità unitaria che faccia sì che in Italia ci siano servizi allo stesso livello per tutti. La stessa cosa riguarda purtroppo anche la sanità: le persone non si curano, abbiamo troppi casi di persone che non lo fanno perché non ne hanno la possibilità nonostante si dice che la nostra è una delle migliori sanità del mondo. Anche qui grandi dislivelli tra una Regione e l’altra. Persone al centro significa pensare alla crescita della persona. Altro punto fondamentale riguarda gli investimenti nella scuola e l’università, un Paese senza formazione come sta facendo il governo gialloverde (con numerosi tagli) non ha futuro.

Simone Ciloni