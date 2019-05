Incidente stradale mortale sulla SS624, una vittima e due feriti a Sambuca di Sicilia

Un gravissimo incidente stradale avvenuto sulla SS624, nei pressi del borgo di Sambuca di Sicilia, ha portato alla morte di una persona e al ferimento grave di altre due

Un’altra tragedia si è consumata sulle strade della Sicilia. Il tratto della Strada Statale 624, che conduce da Palermo a Sciacca, è stato interessato dall’incidente stradale che ieri sera è costato la vita a un uomo di 50 anni. Ferite nello scontro altre due persone, e cioè la moglie della vittima (che si trovava con lui a bordo di una Fiat Cinquecento) e un ragazzo di 18 anni che guidava l’altra automobile coinvolta (una Renault Twingo).

Incidente stradale mortale sulla SS624, Michele Ferrara è morto sul colpo

Un commerciante di Sambuca di Sicilia ha perso la vita ieri sera, intorno alle ore 21:30, in un incidente stradale avvenuto nei pressi del bivio per Misilbesi, sulla Strada Statale 624 Palermo-Sciacca. L’uomo, un 50enne di nome Michele Ferrara, viaggiava a bordo della sua auto insieme alla moglie. la sua vettura è entrata in collisione con una Renault Twingo. Il commerciante sarebbe morto sul colpo, mentre la moglie è rimasta ferita. Versa in gravi condizioni di salute Vincenzo Rizzuto, il 18enne che si trovava a bordo della Twingo. Il giovane, originario anche lui di Sambuca, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale “Giovanni Paolo” II di Sciacca. Con lui, sulla vettura, c’era anche un’altra persona.

Incidente stradale mortale sulla SS624, non si conosce la dinamica del sinistro

Sul luogo dell’incidente sono giunti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Santa Margherita e i Carabinieri. Nulla da fare, purtroppo, per Michele Ferrara. Saranno i rilievi scientifici realizzati sul posto a dare una risposta sulla dinamica dell’incidente, che ancora rimane sconosciuta.

(Immagine di repertorio)

(Fonte: Agrigento Notizie.it e Strettoweb.com)

Maria Mento