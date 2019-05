Elezioni Europee 2019, su YouTube stasera dalle 21 il dibattito tra i candidati alla presidenza

Le Elezioni Europee 2019 si avvicinano, oggi i candidati alla presidenza della Commissione Europea si affrontano in un dibattito che verrà trasmesso live su Youtube.

Il futuro politico dell’Europa passa per le Elezioni Europee (qui le liste italiane ammesse) che avranno luogo il prossimo 26 maggio in tutti i Paesi membri. Scegliere una lista piuttosto che un’altra è una decisione da prendere con consapevolezza, poiché dalla maggiore o minore presenza di deputati al parlamento europeo di una o di un’altra dipenderà il tipo di politica applicata dall’Unione Europea nei prossimi anni.

Prima di andare a votare, insomma, è importante conoscere a fondo quali sono i programmi supportati dalle liste, in modo tale da essere sicuri che sposino il vostro punto di vista, le vostre speranze e le vostre necessità. I programmi delle liste possono essere letti su apposite piattaforme online, ma spesso è utile sentire quello che hanno da dire a riguardo i rappresentanti delle varie liste.

Elezioni Europee: stasera il dibattito in eurovisione tra i candidati

Un’occasione importante per conoscere i programmi politici ed i protagonisti di questa corsa europea si presenta agli elettori questa sera alle 21:00. A quell’ora, infatti, avrà inizio il dibattito tra i candidati alla presidenza della Commissione Europea, un evento in diretta in eurovisione che potrete seguire anche dal computer collegandovi all’apposito link di Youtube. I candidati che parteciperanno al dibattito che avrà luogo al Parlamento Europeo di Strasburgo sono: Nico CUÉ, European Left (EL);

Ska KELLER, European Green Party (EGP); Jan ZAHRADIL, Alliance of Conservatives and Reformists in Europe (ACRE);

Margrethe VESTAGER, Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE); Manfred WEBER, European People’s Party (EPP)

Frans TIMMERMANS, Party of European Socialists (PES).