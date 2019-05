Fabio Rovazzi torna single: con Karina è finita – VIDEO

Fabio Rovazzi e Karina Bezhenar si sono lasciati

La storia d’amore tra Fabio Rovazzi e Karina Bezhenar è giunta al capolinea dopo circa tre anni. A confermare la novità è stato proprio il cantante sul suo profilo Instagram.

Rovazzi ai suoi tantissimi fan ha spiegato che lui e l’ormai ex fidanzata sono rimasti in buoni rapporti dopo la rottura. Queste le sue parole: “Per tutti quelli che me lo stanno chiedendo… sì. Io e Karyna ci siamo lasciati da un po’ di tempo. Però siamo rimasti in ottimi rapporti”.

Il motivo della rottura non è stato svelato dai diretti interessati, entrambi sono sempre stati molto riservati.