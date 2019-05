Lorella Boccia e Niccolò presto sposi: news sulle nozze – VIDEO

Niccolò Presta e Lorella Boccia tra poco diventeranno marito e moglie

Lorella Boccia e Niccolò Presta convoleranno a nozze l’1 giugno 2019, i due stanno insieme da circa tre anni.

La coppia pronuncerà il fatidico si nella Chiesa Gran Madre di Dio a Roma, davanti ad amici e familiari. Per il grande evento la nota ed amata conduttrice ha scelto Blumarine per l’abito da sposa.

La futura sposa ha scelto due diversi look per il suo matrimonio. Il primo abito lo indosserà in chiesa, il secondo invece durante i festeggiamenti.

Niccolò per il suo abito si è invece rivolto a Rober Cavalli. Altri dettagli sono stati svelati in merito alle nozze, i due hanno scelto il noto brand Damiani per le fedi nuziali.