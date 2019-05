Il significato del nome Archie? Secondo gli Americani c’è di mezzo un triangolo amoroso

Perchè Harry e Meghan hanno scelto il nome Archie? La verità potrebbe essere collegata ad un fumetto d’epoca e ad un “triangolo amoroso”

Il nome scelto dai Duchi di Sussex per il loro primogenito continua a suscitare una certa ilarità tra le persone. Tanto che negli Stati Uniti in molti ne hanno tratto una sorta di barzelletta ricollegando il nome del piccolo Archie, ad un famoso editore di fumetti statunitense, specializzato nelle serie dedicate agli adolescenti, ovvero Archie Comics, nome tratto proprio dall’omonimo personaggio protagonista, dal 1941 in poi, di numerose serie a fumetti. Il bimbo, presentato da Harry e Meghan due giorni dopo la sua nascita ed in maniera completamente diverse rispetto alle più formali presentazioni dei propri figli da parte di William e Kate, fa dunque parlare di sè per il suo nome da molti ritenuto “sorprendente”.

Dagli Stati Uniti la “verità” sul nome Archie?

In effetti nessuno se lo aspettava, bookmakers compresi ed in tantissimi, tra gli inglesi, si domandano quale sia il significato dietro a quest scelta. Gli americani invece, secondo quanto riportato dal Sunday Times, stanno facendo tutti la medesima domanda provocatoria ovvero: “Quando crescerà Archie sarà Barry, Betty o Veronica?“, facendo riferimento ai personaggi di un fumetto coinvolti in un triangolo amoroso. Archie Comics ha infatti portato negli Stati Uniti uno dei più famosi triangoli amorosi della cultura popolare e vi sono molte prove del fatto che in passato la Duchessa Meghan fosse una fan di questo fumetto. Meghan avrebbe raccolto i fumetti d’epoca da piccola e avrebbe adorato il personaggio. “Archie è un’icona – ha dichiarato su Twitter l’editore di Archie Comics Jon Goldwater – e siamo onorati e felicissimi di condividere il suo nome con il Royal baby”.