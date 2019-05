Tragedia sul Vesuvio: ciclista precipita per 30 metri e perde la vita

Tragico incidente sul Vesuvio: un giovane ciclista è precipitato per trenta metri mentre affrontava uno dei sentieri montani. Inutile l’intervento dei soccorsi.

Una serata di divertimento e sport tra amici si è tramutata in una tragedia per dei ragazzi che ieri avevano deciso di percorrere il sentiero 03 del parco nazionale del Vesuvio in bici. I giovani ciclisti stavano affrontando il sentiero quando uno di loro, per cause ancora da stabilire, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato nello strapiombo sottostante compiendo un volo di 30 metri.

I suoi amici hanno immediatamente interrotto il percorso ed hanno avvisato i soccorsi dell’incidente avvenuto in località Vallone Piano del Monte Somma intorno alle 20:00. Ci sono volute diverse ore prima che gli uomini del soccorso speleologico della Campania riuscissero a raggiungere la posizione del ragazzo.

Quando i soccorritori sono riusciti a raggiungere il giovane ciclista, per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Sembra che a causare la morte siano state le ferite riportate durante la caduta, ma non è ancora chiaro se sia morto subito dopo l’impatto con il suolo. Sul tragico incidente è stata aperta un indagine che verrà curata dalla Procura di Napoli. Spetta dunque al magistrato di turno decidere quali esami effettuare sulla salma del giovane.

Intanto è stato dato il permesso ai soccorritori di rimuovere la salma dal luogo dell’incidente per poterla portare in obitorio. Presenti anche alcuni militari della Compagnia di Carabinieri di Torre del Greco, i quali si sono occupati di esaminare la zona per effettuare i rilevamenti utili a stabilire la dinamica dell’accaduto e poter spiegare come una passeggiata tra amici si sia tramutata in una tragedia.