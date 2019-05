Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di giovedì 16 maggio 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di giovedì 16 maggio 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 16 maggio 2019. Iniziamo da Rai 1 che trasmette “L’età del dubbio”, episodio in replica del “Commissario Montalbano”. In seconda serata, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Trespass”: la rapina in casa di una coppia benestante finisce male quando si scopre che dentro la cassaforte non c’e’ niente. A seguire, una nuova puntata di “Stracult Live Show”.

Su Rai 3 va in onda il film “Escobar”: Nick, giovane surfista, raggiunge il fratello in Colombia, pensando di aver trovato finalmente il paradiso. L’incontro con Maria, una bellissima ragazza del posto, segna l’inizio di un amore che cambierà presto il resto dell’esistenza di Nick. Nel momento in cui tutto sembra perfetto, Maria decide di presentare a Nick suo zio: Pablo Escobar, il capo del cartello della droga colombiano di Medellin. Subito dopo, “Ossigeno” con Manuel Agnelli.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Diritto e rovescio”, seguito dal film “Bambola”.

Su Canale 5 va in onda la prima puntata di “All together now”, game show condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. n gruppo di aspiranti cantanti sale sul palco per esibirsi di fronte ad una giuria di cento giurati composta da artisti ed esperti di musica guidati da J-Ax. Ogni concorrente canta per novanta secondi un brano. Dopo trenta secondi di esecuzione, i giudici che lo vogliono votare devono alzarsi e cantare con lui. Il punteggio equivale al numero di giudici che si sono alzati entro un minuto. Il vincitore si aggiudicherà un montepremi di 50.000 euro. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “X-Men-Giorni di un futuro passato”: Logan torna dagli X-Men, riuniti da Charles Xavier, per combattere una guerra contro le feroci Sentinelle che minacciano di distruggere i mutanti e lo stesso Magneto. Per evitare che il conflitto abbia inizio, Logan viene spedito indietro nel tempo e suo compito sarà quello di modificare la storia e salvare il futuro. Subito dopo, un altro film: “Sin City – Una donna per cui uccidere”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento politico e di attualità di “Piazzapulita”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Rai 4 la seconda semifinale dell’“Eurovision Song Contest”. Vi ricordiamo che, in gara per l’Italia, c’è Mahmood che si esibirà nella finale di sabato con il brano “Soldi”.

Stasera in TV, giovedì 16 maggio 2019: l’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 Il commissario Montalbano: L’età del dubbio (film)

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Trespass (film)

23:05 Rai Parlamento – Elezioni Europee 2019

23:35 Stracult Live Show

Rai 3

21:20 Escobar (film)

23:10 Ossigeno

Rete 4

21:25 Dritto e rovescio

0:34 Bambola (film)

Canale 5

21:20 All together now

0:30 TG5 – Notte

Italia 1

21:29 X-Men: Giorni di un futuro passato (film)

0:05 Sin City – Una donna per cui uccidere (film)

La 7

21:15 PiazzaPulita

0:50 Tg La7

Tv8

21:30 Che fine hanno fatto i Morgan? (film)

23:25 Un amore a 5 stelle (film)

Rai 4

20:30 Speciale Eurovision Song Contest 2019

21:00 Eurovision Song Contest

23:20 The Outsider (film)

Cielo

21:20 True Justice Stagione 1 Episodio 1 (serie tv)

23:05 Porno Valley Stagione 1 Episodio 1 (serie tv)

23:35 Porno Valley Stagione 1 Episodio 2 (serie tv

Maria Rita Gagliardi