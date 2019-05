Federica Picchi (FDI) si oppone alla decisione della Francia sul caso Lambert: “In Europa nessuno deve morire di fame e di sete”

Dura presa di posizione di Federica Picchi, candidata alle elezioni Europei per Fratelli D’Italia, contro la decisione della Francia di avviare le procedure per l’eutanasia di Vincent Lambert.

Federica Picchi, candidata alle prossime elezioni europee con la lista di Fratelli d’Italia nella circoscrizione del Centro e del nord Ovest, ha accolto la richiesta della madre di Vincent Lambert e ha organizzato un sit-in di protesta a Piazza Montecitorio il 20 maggio alle 12.30 contro la decisione della Francia di iniziare le procedure di morte per disidratazione. Il caso di Vincent Lambert, infermiere di 42 anni in stato quasi vegetativo e tetraplegico da oltre dieci anni, quando rimase vittima di un incidente stradale mentre andava al lavoro, è al centro di un acceso dibattito da parecchio tempo.

Lo Stato francese inizierà le procedure di eutanasia a partire dal prossimo 20 maggio.

Federica Picchi: “La Francia viola il diritto basilare alle cure e alla vita di un cittadino europeo”

Federica Picchi fa anche parte di alcune associazioni per la difesa dei diritti civili. Queste le sue dichiarazioni di protesta sul caso Lambert: “Abbiamo deciso di accogliere l’invito di Viviane, la madre di Vincent Lambert, che chiede a tutte le persone di buona volontà di unirsi a lei nella richiesta alla Francia di non far morire di fame e di sete suo figlio. E noi vogliamo rincarare la dose e pretendiamo che il Parlamento Europeo pubblicamente richiami il comportamento di un suo stato membro che viola il diritto basilare alle cure e alla vita di un cittadino europeo. In Europa, nel 2019, nessuno deve morire di fame e di sete. Se Vincent venisse ucciso a seguito di mancata alimentazione, allora tutti gli essere umani, proprio nel momento di maggior bisogno potrebbero subire lo stesso trattamento. Come può la Francia – ha proseguito la Picchi – pretendere di assumere la presidenza del Consiglio d’Europa il 24 maggio quando viola deliberatamente anche i trattati che ratifica a livello internazionale proprio alla vigilia delle elezioni europee?”.