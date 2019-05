Ferie a quattro zampe, un italiano su tre va in vacanza con cani e gatti: alcuni consigli utili

Si avvicina l’estate e dunque sta quasi per arrivare il tanto sospirato momento delle vacanze. Sono migliaia gli italiani che attendono con ansia le ferie, e che già adesso stanno facendo di tutto per prepararsi nel modo migliore, curando ogni singolo dettaglio. È una regola che vale anche e soprattutto per chi ha deciso di partire in compagnia del proprio animale domestico, per vivere delle fantastiche ferie a quattro zampe: lo farà un italiano su tre, e noi oggi scopriremo i migliori consigli per viaggiare senza problemi.

I consigli per chi viaggia con animali al seguito

Sono in 10 milioni i cittadini italiani che scelgono di godersi le vacanze in compagnia del proprio cucciolo. Secondo le previsioni di settore, poi, questa estate assisteremo ad un esodo a quattro zampe che riguarderà circa 3 milioni di cani, e 1 milione fra gatti e altri animali. Ed ecco alcuni suggerimenti utili per farlo divertendovi e in tutta sicurezza.