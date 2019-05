Jesolo, turista tedesco cade in acqua e muore annegato per colpa di un selfie

Tragedia a Jesolo, dove un turista tedesco è caduto in acqua ed è annegato nel tentativo di scattare un selfie con la moglie sul pontile.

Tutto per colpa di un selfie. Un uomo di 47 anni, S.S.H., ha provato a fare un selfie con la moglie sul pontile di Jesolo, in provincia di Venezia, ma è precipitato in acqua. Le condizioni atmosferiche non erano ottimali e l’uomo è affogato a causa del forte vento e del mare agitato. La tragedia si è registrata ieri, martedì 14 maggio alle ore 21.30, nei pressi di piazza Brescia a Jesolo.

L’uomo stava facendo una passeggiata con la moglie e una conoscente. Inutili i tentativi di salvataggio delle due donne

L’uomo era in compagnia della moglie e di una conoscente al momento della caduta in acqua. Le due donne hanno provato in tutti i modi a salvarlo. Successivamente hanno allertato i soccorsi, avvisando dell’accaduto la polizia e i vigili del fuoco del posto. Per il turista tedesco non c’è stato niente da fare, e le forze dell’ordine hanno trovato il cadavere sulla spiaggia circa trenta minuti dopo. La forza delle onde non ha consentito all’uomo di salvarsi. Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo dovrebbe aver perso l’equilibrio sul pontile a causa del pavimento fortemente umido.