Live Non è la D’Urso, Pamela Prati lascia lo studio, poi discute con Barbara D’Urso

Questa sera, nella puntata odierna di “Live Non è La D’Urso”, Pamela Prati è stata protagonista del programma, per parlare, in esclusiva, del suo matrimonio con il fantomatico Mark Caltagirone con la padrona di casa Barbara D’Urso. L’intervista, com’era prevedibile che fosse, è stata tutt’altro che tranquilla e la showgirl sarda ha abbandonato lo studio, per poi rientrare e discutere con la conduttrice.

Prima dell’intervista di Pamela, Eliana Michelazzo, agente della soubrette insieme a Pamela Perricciolo, ha avuto un confronto con alcuni analisti del programma, durante il quale sono stati riassunti gli ultimi fatti inerenti la vicenda; dopodichè, Pamela è entrata in studio ma, appena Barbara ha annunciato un servizio riassuntivo sulla questione del matrimonio, ha deciso di andare via, per poi rientrare in studio, dopo che Barbara ha rivelato:

“Vado avanti da sola, anche perché Pamela dovrebbe sapere che Mark Caltagirone mi scrive messaggi da un anno”.

Nonostante il rientro in studio, Pamela si è categoricamente rifiutata di rispondere a qualsiasi tipo di domanda, specificando di avere accettato di andare in trasmissione solo per educazione nei confronti del pubblico. A quel punto, Barbara ha ribadito che il presunto Mark le avrebbe mandato dei messaggi:

“Messaggi di lavoro, un po’ bizzarri, su investimenti che poi siamo andati a vedere erano inesistenti”.

Pamela Prati: “Sono qui solo per salutare il pubblico”

Successivamente, l’attenzione si è spostata sul presunto premio vinto da Caltagirone in Albania:

“Premio in Albania? Non devo sapere tutte le cose del mio compagno, non stiamo insieme da 20 o 10 anni. Chiedi a lui queste cose, hai il suo numero. Sono venuta qui perché tu hai insistito per educazione, se ci credete bene e se non ci credete è un problema vostro. Io non ho ammazzato nessuno”.

La showgirl non ha voluto nemmeno commentare la presunta aggressione con l’acido:

“Non voglio parlare dell’acido, sono cose delicate di cui si parla nelle sedi opportune e non in televisione”.

Pamela ha, poi, lasciato lo studio e, al suo posto, è tornata Eliana Michelazzo che si è detta basita per il comportamento della Prati.

