Matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone, la weddding planner ed il ristoratore: “Non siamo stati pagati”

A “Storie italiane”, parlano la wedding planner ed il ristoratore che si sarebbero dovuti occupare del matrimonio di Pamela Prati e Marco Caltagirone. Entrambi denunciano di non essere stati pagati.

Dopo l’intervista di ieri sera di Pamela Prati, rilasciata a “Live Non è La D’Urso” (ve ne abbiamo parlato qui), questa mattina, a “Storie italiane” si è parlato, ancora una volta, del matrimonio della showgirl sarda con il presunto Marco, o Mark, Caltagirone. Eleonora Daniele, conduttrice della trasmissione in onda su Rai 1, ha raccolto le testimonianze della wedding planner e del ristoratore che si sarebbero dovuti occupare dell’evento. Entrambi hanno asserito di non avere ancora percepito alcun compenso economico. La prima a parlare è stata la wedding planner Consuelo, che ha dichiarato:

“Ho organizzato il matrimonio in corsa. Il primo contatto è avvenuta a metà aprile per l’8 maggio. Non ho mai conosciuto Mark Caltagirone. Aspetto di essere pagata. Sabato 4 maggio, mi ha telefonato Pamela Prati, era molto scossa dalla situazione, piangeva, e mi diceva che non riusciva ad affrontare il matrimonio, un evento bello, con questo stato d’animo”.

Il ristoratore: “Pamela ha annullato tutto senza una spiegazione”

Il ristoratore Pasquale, in collegamento video, ha raccontato di non essere stato pagato:

“Non abbiamo ricevuto nessuna caparra. Abbiamo incontrato la Prati ed altri fornitori il 25 aprile. La signora Prati può essere vittima a sua volta se non smentisce le voci a suo carico. Confermo le indiscrezioni sul menù circolate sugli organi di stampa. C’era un ottimo risotto, un secondo piatto di pesce”.

Maria Rita Gagliardi