Una meteora apocalittica sta per distruggere la Terra? Torna la speculazione sul pianeta Nibiru

Una grande scia luminosa, interpretata come una meteora, si starebbe dirigendo a tutta velocità verso la Terra. Sarà la distruzione? I cospiratori puntano il dito su Nibiru

Una scia luminosa è apparsa in queste ore nei cieli dell’Algeria. Si tratta di una specie di nuvola gigantesca che è stata interpretata come una meteora, cioè un frammento di cometa, che si sta muovendo velocemente nello spazio. Sulla sua rotta ci sarebbe il nostro pianeta? Secondo i cospiratori sì e, secondo la loro visione apocalittica, la cometa potrebbe distruggere la Terra. Si torna a parlare, quindi, di Nibiru, il fantomatico pianeta X che secondo le teorie della cospirazione- diffusesi a partire dal 1995 in avanti- distruggerà la Terra con il suo passaggio. L’esistenza di Nibiru, però, non si fonda su alcuna base scientifica e la Nasa non ha mai ammesso la sua esistenza.

Una meteora apocalittica sta per distruggere la Terra? Il video dell’apparizione diffuso in rete

I cospiratori sono nuovamente in allarme. Questa volta, è stata l’apparizione di una strana nuvola in cielo, una nuvola che si è portata dietro una scia, a far scattare le varie ipotesi sulla futura distruzione del pianeta Terra. I fanatici della cospirazione hanno interpretato quest’apparizione come la manifestazione di una meteora che si starebbe muovendo ad alta velocità e che a breve potrebbe distruggere il nostro pianeta. Ed ecco che, come accade ormai ciclicamente, si torna a parlare di Nibiru, il pianeta X il cui transito dovrebbe segnare la fine del nostro mondo. La strana apparizione, fatta in Algeria, è stata immortalata con un video che è stato pubblicato la scorsa notte su una pagina popolare, per gli avvistamenti di Ufo, da Brandon Nagley.

Una meteora apocalittica sta per distruggere la Terra? Il web si divide

Il video diffuso in rete, e riproposto anche dal Daily Star, mostra una grossa nuvola che nella sua parte iniziale (la testa, per così dire) presenta delle colorazioni calde sui toni rosei e aranciati. Man mano che si si allontana da questa “testa” si incontra una scia dalla consistenza meno corposa e dalla colorazione piuttosto scura. “Sembra essere il pianeta X o la coda di Nibiru che passa attraverso la nostra atmosfera“, ha commentato lo stesso Brandon Nagley. Il video è stato visto da circa 4500 utenti nelle prime ore dalla sua pubblicazione. E, come sempre, il popolo di internet si è diviso in coloro che avallano la teoria del disastro apocalittico e in coloro che hanno gridato al video falso, costruito ad hoc.

Maria Mento