Myss Keta senza maschera: la paparazzata toglie mistero all’artista meneghina

Svelato il volto di Myss Keta, la giovane artista meneghina che sta scalando le classifiche d’ascolto è stata fotografata da un anonimo paparazzo in metro.

Qualche tempo fa vi abbiamo parlato di una giovane artista milanese emergente che corrisponde al nome di Myss Keta. La cantante attira l’attenzione dei più giovani per uno stile che ricorda quello di artiste americane come Cardi B e Iggy Azalea: con testi che ricorrono ad allusione sessuali esplicite ed al consumo di droga il tutto su basi cupe in cui i bassi rivestono una funzione preponderante.

Ad accrescere la popolarità del personaggio c’è un vestiario esagerato in cui la fisicità s’impone senza mezzi termini ed un pizzico di mistero, favorito dall’utilizzo di una mascherina sotto degli occhiali che ne celano i tratti somatici. Il crescente seguito dell’artista meneghina ha portato ad una collaborazione prestigiosa con Gué Pequeno per il singolo ‘Pazzeska’ uscito lo scorso marzo.

Svelato il volto di Myss Keta: l’artista meneghina perde appeal

Oggi l’agenzia ‘Dire’ ha pubblicato in esclusiva uno scatto in cui si vedrebbe Myss Keta senza maschera. La foto è stata scattata di nascosto sulla metro di Milano. L’artista milanese si trovava in compagnia di Miuccia, amica ritenuta inseparabile con la quale frequenterebbe il collettivo e Porta Venezia. Se la ragazza bionda fotografata sia realmente la performer milanese non è possibile saperlo senza che l’entourage o lei stessa dia conferma, ma i fan appassionati sono pronti a giurare che frangetta e décolleté siano prove sufficienti.