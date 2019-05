Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 Maggio 2019: il Capricorno attende la fine dell’anno, i Pesci devono controllare il denaro

Giovedì 16 Maggio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda ieri. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Un giovedì in cui consiglio di parlare solo se è necessario, anche perché tu parli troppo perché sei molto sincero, perché sei leale, perché vuoi sempre dare agli altri il meglio di te, e così facendo scopri le tue carte mentre adesso bisognerebbe lavorare un pochino più in sordina. Di recente potrebbe essere stato chiuso un progetto a cui tenevi parecchio, oppure un lavoro importante che stai facendo ha perso qualche punto comunque di smalto. Ecco perché hai bisogno di un po’ di carica, di positività. In amore né caldo né freddo. Sei troppo preoccupato per il lavoro;

Toro. A volte bisogna cedere qualcosa per sentirsi più liberi, per stare meglio. Non sono pochi quelli che dall’anno scorso hanno ceduto un ruolo, una partecipazione in un lavoro, o a causa di eventi fatali che comunque non erano previsti, oppure proprio per volontà. Io sono convinto che tu stia facendo un grande passo avanti verso un futuro migliore, anche se lentamente. Il Toro procede sempre lentamente, però per un grande merito queste stelle adesso non ti fanno procedere con prudenza. Al contrario. Adesso vuoi cambiare la tua vita, o devi farlo, mostrando un grande coraggio che gli altri potrebbero addirittura ammirare;

Gemelli. I Gemelli escono da questa fase pesante. Io credo che lunedì o martedì tu abbia dovuto discutere, ci siano state 48 ore veramente pesanti. Si può reagire a questo andamento delle stelle? Sì, ma sempre con grande astuzia. I Gemelli adesso devono tirare fuori un po’ di capacità, ecco, di furbizia da questo punto di vista, proprio per cercare di risolvere un problema che potrebbe essere anche di tipo economico. Non c’è più nulla da argomentare o di cui parlare in amore: bisogna solo agire. Tra l’altro, per chi è solo Giugno sarà un mese di grandi risultati;

Cancro. Il Cancro i questo giovedì è un pochino agitato. Ci sono stati dei momenti di profonda tensione in amore, soprattutto nelle prime due settimane di questo mese, mentre adesso mi sembra che ci sia la possibilità di ricucire uno strappo o quantomeno di capire quello che provi, perché è il vero problema spesso non sono gli altri, anche se tu tendi a dire “È colpa tua”: sei tu. Tu stesso non ti decifri, non riesci a essere chiaro. A volte sei un enigma per te stesso. In amore devi anche capire cosa desideri davvero.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone non sta vivendo un periodo no. Può esserci una buona influenza di Giove che alla fine permette un salvataggio all’ultimo minuto, però adesso devi lottare per mantenere quello che desideri fare. È probabile che ci sia un ritardo sui tempi, se ti avevano promesso una cosa magari non è stata mantenuta. Probabile che tu debba lottare per attuare i programmi che hai in mente. Probabile anche che tu debba lottare per evitare tensioni, ma è un po’ difficile evitarle in amore. Ci sono delle distrazioni o dei ritardi;

Vergine. Anche se hai molte frequentazioni alla fine le tue amicizie più vere si contano sulla punta delle dita di una mano, e quindi in questo periodo, e soprattutto se tra Dicembre e Gennaio c’è stata una crisi, hai abbandonato un riferimento, ti senti un po’ più solo. Il segno della Vergine, in particolare l’uomo Vergine, dà sempre un’immagine di sé piuttosto tranquilla e serena. Perché il Vergine ama programmare? Proprio per dare agli altri questa sensazione di sicurezza che però, attenzione, è una patina esterna perché se c’è un segno che è più frequente alle crisi o ai ripensamenti, alle tensioni, all’ipocondria, all’ansia, è proprio il segno della Vergine. Ora non è che tutti cadono in questa serie di circostanze negative, però se non ci sono situazioni stabili si rischia proprio di sbandare ed ecco perché ora, più che mai- e Maggio ti permette di agire in questo senso- hai bisogno di regolarità nella tua vita;

Bilancia. La Bilancia non dovrebbe avere troppi problemi nell’ottenere successo, ma se c’è stata una crisi agli inizi del mese adesso qualcosa va meglio. Non tutti, perché non tutti possono permettersi una cosa del genere, ma quelli che hanno qualche soldino da parte potrebbero concludere un buon affare. Che si tratti di una casa, che si tratti semplicemente di un acquisto fatto su internet, di un acquisto, di un automobile, di un oggetto, questo è un periodo di trattative che riescono bene. Vivi momenti di grande coraggio alternati ad altri in cui invece la paura degli eventi prende il sopravvento. Attenzione, in amore, a non essere troppo timidi;

Scorpione. Lo Scorpione sta vivendo un momento un po’ agitato. Le prossime due settimane comportano anche un piccolo scontro con delle persone che rappresentano il lavoro. Forse perché vuoi avere qualcosa in più, forse perché vuoi far capire che tu sei importante. È diverso il discorso invece di coloro che vedono sospesa un’attività o anticipata una chiusura, o comunque vivono delle tensioni. Ieri ho aperto il mio libro sul 2019 proprio per fare delle verifiche con voi e appunto leggendo il mese di Maggio noterete la mia osservazione che riguarda questo mese: “Se sei a capo di un’attività potresti decidere di chiudere o ripartire da zero. Vendite acquisti, trattative, possono andare a rallentatore. Chiusure anticipate, i cambiamenti sono importanti. Preparati ad affrontare un’incertezza, un bivio. Aspetta: a fine mese tutto sarà più chiaro”. Devo dire che c’è chi si aspetta un cambiamento o semplicemente deve farsi due conti: “Mi conviene o no fare questo lavoro?”. I più fortunati o intraprendenti potrebbero anche battere cassa, chiedere qualcosa in più.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario deve farsi coraggio. Tutto quello che non è stato concluso nella prima parte di Maggio potrebbe essere concluso nell’ultima parte del mese, però bisogna accettare l’idea di lasciare qualcosa a favore di qualcos’altro. Quindi, nell’ambito del lavoro non si può portare avanti tutto. Un progetto potrebbe essere impegnativo, anche troppo. Forse c’è da cambiare qualcosa. Io ricordo che questo è un momento particolare per tutti i Sagittario che vogliono mettersi in gioco perché ci sono delle occasioni in più, perché ci sono delle emozioni in più;

Capricorno. Una delle tue grandi capacità è quella di voltar pagina, sapere in qualche modo in anticipo cosa c’è da fare. Il Capricorno, anche se molto lentamente perché è molto ambizioso e testardo, capisce se ha fatto degli errori ed è pronto anche a ripartire da zero. Certo, tu non butti nulla. Tempo fa utilizzai questo esempio per farmi capire: come se una casa talmente piena di crepe andasse buttata giù. Ecco, mettiamo caso che tu abbia avuto un momento di disaggio dall’anno scorso. Il materiale che componeva, che edificava quella casa, tu non lo butti. Così le tue esperienze, anche se hanno comportato un disagio, anche se c’è stata una crisi, tu non le cestini. Sulla base di quelle esperienze tu costruisci il tuo futuro. Nulla è perso. Non pensare, se si è chiuso un amore, se c’è stata una crisi, che hai sbagliato, perché sulla base di queste situazioni si può costruire qualcosa di più stabile. Tanto più che la fine dell’anno vede un tuo ritorno in scena importante;

Acquario. In questa seconda parte di Maggio l’Acquario deve proteggere l’amore. Non solo, ma anche la tensione che è altissima. Forse non c’è nessuno contro ma sei tu a vedere qualche complotto attorno a te. La realtà è che l’Acquario è un segno molto disponibile neo confronti degli altri e, a volte, forse lo è troppo. L’effetto di Urano provoca cambiamenti che se gestiti bene possono portare un grande vantaggio anche nella vita professionale. L’amore invece va in secondo piano. Addirittura qualche Acquario potrebbe sentirsi meno attratto da una persona o anche meno attratto, in genere, dalla sessualità;

Pesci. Questa di giovedì è una giornata di recupero, ma lo saranno anche quelle di venerdì e sabato. Domenica giornata sotto tono. Dal punto di vista emotivo, relazionale, probabile che nel weekend ci siano delle piccole complicazioni da superare. Nonostante il tuo animo generoso ora stai giustamente e ripeto, sottolineo, giustamente, pensando un po’ di più a te stesso perché hai bisogno di una buona ricarica che servirà anche per costruire qualcosa di importante nel futuro. Periodo un po’ particolare invece per i soldi che bisogna tentare di mantenere in casa mentre ne escono un po’ troppi.

