Pamela Prati, anche Manuela Villa prende le distanze dalla showgirl? – VIDEO

Manuela Villa si allontana da Pamela Prati? L’amica della showgirl inizia ad avere dei dubbi

Ormai non si fa che parlare di Pamela Prati e delle sue presunte nozze con Mark Caltagirone.

Ieri a Live – Non è la D’Urso in molti erano pronti ad attaccarla, a difenderla c’era però l’amica Manuela Villa. La cantante in puntata ha fatto sapere che l’amica l’ha rassicurata sul fatto che il fidanzato esiste.

Dopo la puntata, anche la Villa si è detta confusa a causa di tutta questa storia. Su Instagram ha risposto a un commento di un utente dicendo: “I dubbi ce l’ho come ce li hai tu, solo che vedo un’amica in difficoltà e mi fa male. Sto cercando di capire, non di dare a bere. Non è mio compito credimi.”

E ancora: “Se credo all’esistenza di Mark Caltagirone? E’ tutto così assurdo. Credo sia uno stron*o. Sto cercando di capire. C’è chi mi dice una cosa, chi un’altra. L’amicizia è una cosa importante e mi fa male vedere un’amica distruggersi, qualsiasi sia il motivo”.

Anche Manuela Villa si allontanerà dalla Prati? Lo vedremo.

Sara Fonte