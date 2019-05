Paola Caruso, parla il presunto padre: “Vi denuncio tutti” – VIDEO

Il presunto padre di Paola Caruso non è interessato a scoprire la verità, non vuole che il suo nome salti fuori

Paola Caruso e Imma hanno da poco scoperto di essere madre e figlia, le due dopo aver fatto il test del DNA hanno letto il risultato a Live – Non è la D’Urso, facendo emozionare tutti.

Dopo aver scoperto l’identità della madre biologica l’ex Bonas di Avanti un altro aveva fatto sapere di aver scoperto anche chi è il suo vero padre.

Ieri la Caruso e la madre biologica sono tornate a Live – Non è la D’Urso, un inviato del programma ha raggiunto il presunto padre della showgirl. Queste le parole dell’uomo: “Io ora ho una famiglia, non posso stare appresso a una che dopo 35 anni dice che ho un altro figlio. Non me la ricordo questa donna. Anzi, se vedo il mio nome in giro vi denuncio tutti”.

Paola ci ha tenuto a ribadire che non vuole nulla dal vero padre, l’unica cosa che desidera è conoscerlo. L’ex moglie di uno dei giocatori di quel tempo del Catanzaro ha attaccato pesantemente Imma.

La Caruso e la madre l’hanno rassicurata dicendole che non si tratta del suo ex marito, entrambe sanno chi è il padre ma non lo dicono perché lui non vuole.