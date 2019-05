Sandra Milo a Storie Italiane: “Per pagare le tasse mi sono venduta a un uomo”

Ospite a “Storie Italiane”, Sandra Milo è stata protagonista di una rivelazione che sta facendo molto parlare: l’attrice ha raccontato che, per pagare le tasse, in passato ha venduto il suo corpo ad un uomo.

Dopo aver raccontato dei suoi problemi economici a “Verissimo” ed il conseguente desiderio di porre fine alla sua vita, Sandra Milo, nella puntata di ieri di “Storie italiane”, è stata protagonista di un’altra rivelazione che sta facendo molto discutere. L’attrice ha raccontato che, per pagare le tasse, in passato ha venduto il suo corpo ad un uomo. Parlando dei suoi problemi con il Fisco, Sandra ha dichiarato:

“Adesso qua farò una confessione che è sconvolgente però voglio farla. Io quelle tasse le ho pagate pur non avendo più i denari guadagnati e per pagarle mi sono venduta, sì proprio, esatamente, mi sono data a un uomo gentile, carino, meraviglioso che ha pagato per me le mie tasse perché io non potevo pagarle”.

Sandra Milo: “Mi sono venduta e non mi sono pentita”

Sandra ha dichiarato di non essersi mai pentita di essersi venduta:

“No mai non mi pento mai di quello che faccio, anche se è una decisione terribile è sempre meno peggio di un’altra e quindi non bisogna pentirsi di quello che si fa”. L’attrice rivela inoltre di non aver mai rivelato a nessuno questo suo segreto: “Non l’ho mai detto, è la prima volta che lo dico, neanche ai miei figli”.

Maria Rita Gagliardi