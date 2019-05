Vladimir Luxuria posta una sua foto da ragazzo: “Mai dimenticare chi ero” – VIDEO

Vladimir Luxuria su Instagram posta una sua foto da ragazzo, i fan apprezzano

Domani venerdì 17 maggio si celebra la Giornata Mondiale contro l’omofobia, per l’occasione Vladimir Luxuria ha postato una sua foto quando era ancora un ragazzo.

Allo scatto la politica ed opinionista ha aggiunto come didascalia: “Mai dimenticare chi ero ieri per capire meglio chi sono oggi. Mai dimenticare i lividi delle botte sul viso e le ferite del dolore sul cuore per gli insulti e le porte sbattute in faccia”.

E ancora: “Queste cicatrici sono medaglie alla resistenza di chi non si arrende e continua a credere nella principale libertà: essere se stessi.“

Da anni l’opinionista lotta contro le discriminazioni, il suo post è stato apprezzato da moltissimi follower, in poche ore ha raggiunto più di 15 mila like.