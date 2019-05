Ashley Massaro, l’ex star del wrestling, è morta a 39 anni – VIDEO

Ashley Massaro è morta a soli 39 anni, da poco aveva annunciato che sarebbe tornata ad allenarsi

Ashley Massaro, l’ex star del wrestling, è morta a 39 anni. Circa due mesi fa aveva annunciato che sarebbe tornata presto ad allenarsi.

Ad annunciare la trsite notizia ci ha pensato l’organizzazione Wwe: “Siamo rattristati dall’apprendere la tragica morte della nostra ex superstar. La Wwe porge le sue condoglianze alla famiglia e agli amici di Ashley”.

La causa della morte non è stata ancora resa nota, stando a quanto riporta The Blast, Ashley è stata trasportata d’urgenza in ospedale intorno alle 6, per lei però non c’è stato nulla da fare.

Sara Fonte

