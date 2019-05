Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di venerdì 17 maggio 2019

La programmazione completa in prima e seconda serata di venerdì 17 maggio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 17 maggio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata de “La Corrida”. In seconda serata, un nuovo appuntamento con “Tv7”.

Su Rai 2 va in onda il film “Non-Stop”: Bill Marks è un poliziotto addetto alla sicurezza dei voli che vede il suo lavoro come qualcosa di abitudinario e poco rischioso. Tuttavia, è costretto a ricredersi quando, mentre si trova a bordo di un volo internazionale da New York a Londra, è costretto a entrare in azione per salvare la vita dei 200 passeggeri. Un messaggio di testo anonimo lo informa, infatti, che un passeggero morirà ogni venti minuti, nel caso in cui il governo non trasferisca su un conto segreto la somma di 150 milioni di dollari. A seguire, un altro film: “Tracers”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata della serie tv “L’Aquila-Grandi Speranze”, seguita da “Todo cambia” con Lunetta Savino.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento sulla cronaca nera di “Quarto grado” e, subito dopo, un nuovo episodio della serie tv “Motive”.

Su Canale 5 spazio all’intrattenimento, anche questo venerdì, con “Ciao Darwin 8”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Mad Mad-Fury Road”: in uno scenario apocalittico, ai confini più remoti del nostro pianeta, in un paesaggio desertico, l’Umanità lotta disperatamente per la sua sopravvivenza. In questo mondo, vive Mad Max, un uomo ossessionato dal proprio passato turbolento e convinto che il modo migliore per sopravvivere sia muoversi da solo. Max, pero’, si ritrova coinvolto con un gruppo in fuga attraverso la Terra Desolata su un blindato da combattimento, guidato dall’imperatrice Furiosa. Il gruppo è sfuggito alla tirannide di Immortan Joe, cui e’ stato sottratto qualcosa di insostituibile. Furibondo, l’uomo ha sguinzagliato tutti i suoi uomini sulle tracce dei ribelli e così ha inizio una guerra spietata. In seconda serata, un altro film: “Il Signore degli Anelli-Il ritorno del Re”.

Su La 7 nuovo appuntamento con Diego Bianchi e “Propaganda live”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 una nuova puntata di “Quattro ristoranti” con Alessandro Borghese.

Maria Rita Gagliardi