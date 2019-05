Cristiano Ronaldo e la maxi donazione ai palestinesi di Gaza in occasione del Ramadan

Giocatore indiscutibile in campo (chi potrebbe discutere un calciatore che ha vinto cinque palloni d’oro) ma discretamente discutibile nei comportamenti accessori (l’ultimo battibecco con Florenzi era abbondantemente evitabile), Cristiano Ronaldo dimostra ancora una volta di avere una forte sensibilità su alcuni temi extracalcistici.

Stavolta, secondo quanto riportato da diversi media online (e postato sui social in primo luogo dalla organizzazione no profit Onwadan’s Charity Foundation), Cristiano Ronaldo avrebbe donato ben un milione e mezzo di dollari ai palestinesi di Gaza in occasione del Ramadan.

Cristiano Ronaldo donate $1.5m to Palestine Gaza. Behind every successful person, check out where he pays his homage. You can’t reach out to lives in need especially #Orphans & remain the same. You might not have millions to change lives, but a token can put smiles on their faces pic.twitter.com/OWyPRsFJ5M

— ONWADAN’S CHARITY FOUNDATION (@onwa_dan) May 16, 2019