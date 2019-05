Elisa Isoardi svela: “Non so se continuerò a votare Salvini” – VIDEO

Elisa Isoardi votava Salvini perché lo amava, oggi non sa se continuerà a votarlo

Elisa Isoardi si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni su Matteo Salvini.

Intervistata da ‘Il Venerdì’ di Repubblica, la conduttrice de La Prova del Cuoco ha chiaramente detto che non sa se alle prossime votazioni darà il suo voto all’ex fidanzato. Queste le sue parole: “Votavo per Salvini quando stavo con lui. Lo amavo! Ora non so se continuerò a votarlo, devo capirlo dai programmi”.

La Isoardi è tornata poi a parlare della fine della loro storia d’amore, a lasciarlo è stata lei. In merito a ciò ha svelato: “Ho pianto tantissimo, ho sofferto tantissimo. Ma non per lui. Era la prima storia importante della mia vita.”

La conduttrice ha fatto sapere che dopo la rottura Salvini ha provato a riconquistarla, ma non sono più tornati insieme. In merito a ciò ha concluso dicendo: “Si, ci ha riprovato. Ma non fino in fondo. E nemmeno io”.

Sara Fonte