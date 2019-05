Francesco Totti in campo a Kuwait: l’ex fuoriclasse della Roma accolto dall’inno di Forza Italia – VIDEO

Pur essendosi ritirato da due stagioni, Francesco Totti rimane una icona per gli amanti del calcio.

Un’icona a qualsiasi latitudine, se è vero che anche a Kuwait l’ex fuoriclasse della Roma è riuscito a radunare migliaia di appassionati per vederlo giocare sia pur in un campo indoor (nel torne di calcio a cinque Al-Roudan a Daiya).

Ma non è questa la notizia.

La notizia è legata a come l’ex numero dieci della compagine capitolina è stato accolto al suo ingresso in campo in occasione.

Non con l’inno di Mameli, come immaginabile, o magari con l’inno della Roma di Antonello Venditti: Francesco Totti – salutato dallo speaker come il “Re di Roma” – è stato accolto in campo dall’inno di Forza Italia.

e Forza Italia

è tempo di credere

dai Forza Italia

che siamo tantissimi

Per gli abitanti del Kuwait, magari, non farà una grossa differenza. Per noi, vedere Totti entrare su queste note, rappresenta un momento di assoluta ilarità.