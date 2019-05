Lutto nel mondo del Wrestling: muore a 39 anni Ashley Massaro, già atleta WWE e modella di Playboy

Nuovo lutto nel mondo del Wrestling: a 39 anni se ne va Ashley Massaro, ex star della WWE e modella di Playboy.

La donna è stata trovata priva di sensi nella sua casa di Long Island e nonostante sia stata portata rapidamente in ospedale a New York, per lei non c’è stato nulla da fare: la conferma della dipartita della Massaro è arrivata giovedì e se le cause della morte sono ancora ignote, per adesso sono escluse le piste che porterebbero ad una morte violenta.

La WWE – di cui la Massaro faceva parte ormai da oltre 10 anni – ha così annunciato la morte della atleta, attraverso i social network: “Siamo rattristati dall’apprendere la tragica morte dell’ex Superstar della WWE Ashley Massaro. La WWE porge le sue condoglianze alla famiglia e agli amici di Ashley”.

La donna è morta a pochi giorni dal 40esimo compleanno, che sarebbe giunto domenica prossima: attraverso i social la Massaro (che è satata playmate di Playboy ma ha posato in passato anche per Stuff, Maxim e FHM) aveva espresso tutto il proprio entusiasmo per la possibilità di festeggiare un compleanno così significativo.

La donna lascia una figlia di 19 anni, Alexis.