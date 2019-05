Pamela Prati e Mark Caltagirone si sono lasciati? Il post non convince – VIDEO

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Mark Caltagirone e Pamela Prati?

Nelle ultime ore non si fa che parlare della possibilità che la storia d’amore tra Pamela Prati e Mark Caltagirone sia giunta al capolinea.

Ad annunciare la novità è stato proprio il compagno della Prati sul suo profilo Instagram, in molti hanno però notato che il profilo dell’uomo non è lo stesso di quello che solitamente la showgirl tagga nelle sue storie.

Si tratta di un profilo fake? Al momento Pamela non ha ancora rotto il silenzio per fare chiarezza in merito al pettegolezzo. Lei e Mark si sono lasciati davvero? In molti continuano a credere che lui non esiste.