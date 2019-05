Serie A in streaming su DAZN: come vedere online le partite della 37esima giornata

Questo fine settimana torna la Serie A con il penultimo appuntamento: ecco come vedere in streaming su Dazn tutte le partite della 37esima giornata.

Il campionato di calcio 2018/2019 è ormai agli sgoccioli, ma non tutti gli obiettivi stagionali sono stati conseguiti e questo fine settimana le battaglie per l’Europa e per la salvezza saranno infuocate. L’Atalanta di Gasperini ha il compito di riprendersi dalla batosta subita in finale di Coppa Italia con la Lazio per garantirsi un posto in Champions che fino a 3 mesi fa era considerato pura utopia. Milan e Roma, infatti, attendono un passo falso degli orobici per agguantare il quarto posto e sognare un posto nell’Europa che conta ancora per una settimana.

Molto viva anche la lotta per la salvezza dove un Empoli galvanizzato dalle ultime due vittorie cercherà di fermare la corsa europea del Torino per continuare a sognare la permanenza in Serie A. Numerose ancora le squadre che sono invischiate nella lotta: Udinese, Genoa e Parma quelle più a rischio. Se siete interessati a seguire questo esplosivo finale di stagione, potete farlo effettuando un’iscrizione al mese gratuito di Dazn (qui il link qualora foste interessati).

Serie A in streaming su Dazn: come vedere online le partite della 37a giornata

L’offerta di Dazn per questo fine settimana comincia con l’anticipo serale del sabato Sassuolo-Roma. I giallorossi hanno bisogno dei tre punti per continuare ad inseguire la qualificazione in Champions. All’andata uno straordinario Nicolò Zaniolo mostrò all’intera nazione il suo talento e trascinò i giallorossi ad un convincente successo per 3-1.

Domenica invece viene offerto il lunch match tra Chievo e Sampdoria (12:30). Le due squadre non hanno molto nulla o quasi da chiedere al campionato. Ma con la tensione bassa potremmo ammirare il talento dell’under 20 Emanuel Vignato, già in gol in questo campionato, e seguire la corsa al titolo di capocannoniere di Fabio Quagliarella. All’andata Quaglia e Ramirez stesero il chievo in casa.

Alle 15:00 sarà il turno di uno scontro fondamentale per la salvezza. Il Parma ospita una Fiorentina in piena crisi che non vince in campionato dal 17 febbraio contro la Spal. La viola è dunque alla ricerca di un risultato utile che renda meno amara una stagione andata male, anche perché se dovesse vincere l’Empoli si troverebbe a rischio retrocessione. Anche il Parma viene da diversi risultati negativi dopo una prima parte di stagione sorprendente, i tre punti sancirebbero la salvezza. All’andata un gol di Inglese permise agli emiliani di vincere al Franchi.

Insomma i motivi per seguire la penultima giornata di campionato non mancano, se siete tifosi della Roma, della Fiorentina o del Parma e non avete modo di andare allo stadio, sfruttare il mese gratuito di abbonamento di Dazn potrebbe essere un ottimo compromesso per seguire le vostre squadre del cuore. Per farlo vi basta registrarvi sull’apposita pagina del sito ufficiale. Vi ricordiamo che potrete disdire l’iscrizione in qualsiasi momento.