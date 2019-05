Bidello uccide a bastonate un gattino davanti ai bambini. I genitori su tutte le furie

Un bidello ha ucciso a bastonate un gattino all’interno di una scuola.

E’ l’agghiacciante episodio che si è verificato nella scuola primaria “Eugenio Montale” di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Come racconta “Libero Quotidiano”, il bidello era stato allertato dal dirigente scolastico, Francesco Bagalà, dopo che bambini e insegnanti avevano notato la presenza di un gattino in un’aula dell’istituto.

I piccoli erano ovviamente molto divertiti dalla presenza dell’animale, anche se il micio appariva piuttosto spaventato e disorientato. Sarebbe bastato calmarlo e aiutarlo a trovare una via di uscita per tornare all’aria aperta.

I genitori dei piccoli hanno chiesto spiegazioni

Invece il bidello si è scagliato con immane brutalità nei confronti del povero gattino, prendendolo ripetutamente a bastonate davanti agli occhi terrorizzati dei bimbi. Dopo diversi colpi il micio ha cominciato a sanguinare dalla bocca, ma il suo aggressore non si è fermato e nessun insegnante è intervenuto per fermarlo. Il gattino è morto dopo un’oretta.

Non appena i genitori dei bambini sono venuti a conoscenza di questa bruttissima storia, si sono subito rivolti al preside per chiedere spiegazioni. Il collaboratore scolastico ha chiesto scusa agli studenti e ha provato a giustificarsi dicendo di non aver colpito il micio, ma di avergli soltanto offerto il bastone per aiutarlo ad uscire.