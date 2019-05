Cosa guardare stasera in tv? La programmazione in prima e seconda serata di sabato 18 maggio 2019

La programmazione in prima e seconda serata di sabato 18 maggio 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, in esclusiva, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 18 maggio 2019. Iniziamo da Rai 1 che trasmette, in diretta da Tel Aviv, la finale dell’“Eurovision Song Contest”, il festival europeo della musica. In gara, a rappresentare l’Italia, ci sarà Mahmood con “Soldi”, canzone vincitrice dell’ultimo “Festival di Sanremo”. La gara sarà commentata da Flavio Insinna e Federico Russo. A seguire, “TOP-Tutto quanto fa tendenza”.

Su Rai 2 vanno in onda due nuovi episodi di “The Rookie” e “Bull”, seguiti dal “Tg2-Dossier”.

Su Rai 3 va in onda il film “Fury”: Seconda Guerra Mondiale: mentre gli Alleati portano l’attacco definitivo in Europa, il grintoso sergente dell’esercito Don “Wardaddy” Collier guiderà un carro armato Sherman e gli uomini dell’equipaggio verso una missione mortale dietro le linee nemiche. Nel loro eroico tentativo di sferrare un colpo al cuore della Germania nazista, “Wardaddy” e i suoi uomini, pochi e male armati, si troveranno di fronte a terribili minacce. In seconda serata, “Tg3 nel mondo”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Bingo Bongo”: per da un disastro aereo, un bambino viene lanciato con il paracadute in piena foresta africana. Anni dopo viene ritrovato da una spedizione scientifica in un branco di scimmie che lo hanno allevato. Portato a Milano per essere studiato, lo scimmione scorrazza per la città e si innamora della bella antropologa che lo ha in cura. Subito dopo, un altro film: “Cornetti alla crema”.

Su Canale 5 va in onda un’altra puntata di “Amici di Maria De Filippi”. Chi sarà l’eliminato di questa sera? Ospite della puntata, a grande richiesta, Renato Zero. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film, per grandi e piccoli, “Ozzy cucciolo coraggioso”: un altro eroe a quattro zampe entra nella storia del cinema d’animazione. Un simpatico beagle cerca di fuggire da Blue Creek, un pauroso carcere pubblicizzato come una lussuosa spa per cani. In seconda serata, un altro episodio di “Dragon Ball Super”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Cielo il film “Action”: un attore sogna ruoli ambiziosi e impegnati ma finisce per essere ingaggiato solamente nel giro dei film a luci rosse.

Maria Rita Gagliardi