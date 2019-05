Grande Fratello 16 news, Mila Suarez vuole denunciare Francesca De Andrè?

In seguito alle offese ricevute nella Casa del “Grande Fratello 16”, Mila Suarez potrebbe procedere per vie legali nei confronti di Francesca De Andrè.

Che tra Mila Suarez e Francesca De Andrè non corra buon sangue, è cosa ormai risaputa. L’ex di Alex Belli e la nipote di Fabrizio De Andrè, nella Casa del “Grande Fratello 16”, hanno nutrito, l’una nei confronti dell’altra, un’antipatia reciproca che, molto spesso, è sfociata in liti molto animate. Durante un litigio, in particolare, tra le due ragazze sono volate parole grosse e Francesca ha apostrofato Mila, chiamandola “scimmia”.

In seguito a tale episodio, una volta uscita dalla Casa (Mila è stata eliminata dal gioco lo scorso lunedì), Mila ha deciso di contattare i suoi legali, per capire se fosse possibile procedere per vie legali, nei confronti della De Andrè. Ecco cosa ha scritto la Suarez sul suo profilo Instagram:

““Buonasera a tutti, scusatemi siete davvero in tanti a scrivermi in questi giorni. Vi chiedo scusa per la mia assenza ma non sto bene a livello morale e psicologico, dunque oggi ho affrontato una lunga giornata insieme ai miei avvocati per informarmi sul da farsi di tutto questo maltrattamento”.

Mila Suarez: “Il bullismo non è uno scherzo”

E ancora:

“l bullismo non è uno scherzo. Il bullismo è una cosa seria. E come il bullismo, mi sono stati accreditati altri reati come il razzismo, diffamazione e mobbing. Tutti reati penali che nella vita reale vanno denunciati, il gioco è bello quando dura poco”.

Maria Rita Gagliardi