Iva sugli assorbenti, D’Uva (M5S) propone le coppette. La conduttrice replica stizzita – VIDEO

Le frasi pronunciate in diretta tv da un deputato del Movimento 5 Stelle hanno scatenato un mare di polemiche.

Come noto, la Camera dei Deputati ha respinto la mozione presentata dal Partito Democratico che proponeva di abbassare l’IVA sugli assorbenti dal 22 al 10 per cento. Una decisione che ha fatto molto discutere e che ha indignato le opposizioni e le associazioni femministe.

Come riportato dal quotidiano “La Repubblica”, durante una puntata di Omnibus, il programma che va in onda su La7, il deputato pentastellato Francesco D’Uva è tornato sulla questione, proponendo soluzioni alternative agli assorbenti.

“Noi siamo per l’ambiente, come sapete, non sosteniamo quelli usa e getta – ha affermato il parlamentare M5S – C’è la coppetta, c’è il pannolino lavabile, come quello per i bambini, ci sono delle possibilità”.

“Il 22% è su un prodotto di consumo”

La conduttrice del programma, Gaia Tortora, ha subito replicato a D’Uva: “No guardi, il 22% è su un prodotto di consumo, non su un bene di lusso”. Immediata la controreplica del deputato del Movimento 5 Stelle: “Allora poi non ci lamentiamo che l’inquinamento aumenta”. Una frase che ha convinto la Tortora a non andare avanti con l’argomento: “D’Uva, lasci perdere”, è stata la chiosa della conduttrice di Omnibus.

Un’altra grana per il Movimento 5 Stelle, che deve anche fare i conti con il “nervosismo” all’interno del governo e le frizioni sempre più evidenti con Salvini e la Lega.