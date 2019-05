Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 Maggio 2019: i Gemelli deve affrontare degli ostacoli, i Cancro vivono rallentamenti

Sabato 18 Maggio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda ieri. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. In questi giorni stai notando che alcuni progetti hanno bisogno di una piccola revisione, oppure c’è stato un calo per alcuni risultati. Per fortuna puoi contare su alcune protezioni nel lavoro. Sempre qualche ostacolo in più resta ma tu sei forte e puoi tentare di superarlo. Considera sempre che questo è un periodo di occasioni part-time, quindi non devi arrabbiarti se una cosa finisce e un’altra parte. Se c’è una durata illimitata meglio così perché tu sei più soddisfatto, però va anche detto che alcuni progetti, se finiscono, da una parte danno qualche pensiero, dall’altra però lasciano aperte nuove possibilità e sappiamo che l’Ariete ama l’avventura. Che avventura è vivere una vita sempre uguale al giorno prima? Quindi, in fondo, questo stato di cose non dico precario ma comunque molto strano, ecco, questa vita un po’ che si compie alla giornata, ti piace o ti interessa. Vuoi vedere come va a finire;

Toro. Se ci sono piccole o grandi discussioni perplessità, meglio rimandare i confronti a domenica perché queste sono giornate in cui potresti sentirti più stanco. Il Toro è veramente infaticabile, in questo periodo lo è ancora di più, però anche tu sei fatto di carne e ossa e quindi è normale che ci siano anche dei momenti di tensione. Venere ha iniziato un transito interessante che parla d’amore. Questo è un periodo giusto per le coppie che si vogliono bene, per mettere in cantiere progetti che durano;

Gemelli. In questo weekend ogni parola andrebbe dosata. La settimana è partita proprio non dico male ma insomma c’erano tanti conflitti. Non posso dire che ci sono problemi esistenziali o irrisolvibili, però non tutto è andato liscio come l’olio, non come gli anni scorsi, quindi da chi ha dovuto affrontare un problema persona, legale, come dico sempre, o chi semplicemente ha una società e deve rendere conto di cosa sta facendo, insomma quasi tutti hanno avuto dei ritardi. C’è anche chi ha avuto un problema fisico, per cui non h potuto fare tutto quello che avrebbe dovuto fare, si è dovuto fare sostituire. Ecco adesso forse il problema è proprio questo, tu vuoi cercare di continuare a fare quello che desideri ma c’è qualche ostacolo;

Cancro. Quelli che devono affrontare degli esami sono nervosi e in generale nell’ambito del lavoro c’è un rallentamento. Questo è un bell’oroscopo per chi vuole fare un incontro speciale, però non fare confusione perché capita spesso, soprattutto agli uomini dopo un po’ che sono legati, sposati, conviventi, di guardarsi attorno; e se c’è stata confusione tra fine Aprile e inizio Maggio adesso è il momento giusto per cercare di risolvere queste complicazioni.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Giove salva tutti? Perché no. Però queste due settimane sono di lotta. È come se tu stessi in un ambiente in cui tutti sono contro di te o comunque non collaborano e se questo si estende anche alla famiglia sono dolori. Da domenica si recupera, ma per queste 24 ore resti un po’ sotto pressione. Lievi malesseri di stagione che bisogna combattere;

Vergine. La Vergine è molto motivata e questo è importante. Quando una persona della Vergine ha anche dei buoni progetti in mente nessuno la ferma. Bisogna solo lasciarsi andare. L’amore è importante. Tu puoi dire sì o puoi dire no, però nei prossimi giorni arriva una bella proposta o comunque ci sarà modo di mettere un cantiere un bel progetto. Periodo di scelte essenziali e sostanziali per la vita, e per il lavoro forse qualcosa si interrompe ma presto arriverà qualcos’altro;

Bilancia. La Bilancia sta pensando che tutto sommato chi fa da sé fa per tre, solo che a furia di caricarsi problemi e responsabilità degli altri la Bilancia adesso è un po’ tormentata. Tu dici spesso “Ci penso io”, un po’ perché sei veramente molto generoso e un po’ perché per te è un modo anche di ripagare gli altri della loro attenzione. Ricordiamo che un Bilancia, quando vuole, fare colpo su una persona, cosa fa? Regali, molti regali. Regala rose, regala cose che piacciono alla persona anche oggetto di questa attenzione, ma non perché vuole “acquistarla” ma perché in qualche modo vuole ringraziare dell’attenzione che questa persona offre. Naturalmente gli uomini, da questo punto di vista, sono più attivi. Le donne magari aspettano che ci sia questa attenzione, però è molto importante per te ricevere un dono, ricevere una conferma. Avresti bisogno di maggiore supporto;

Scorpione. Lo Scorpione ha un carattere particolare. Qualcuno dice che questo carattere sia un po’ spigoloso. In effetti, se una cosa non ti va bene tu parli, ma tornare sui tuoi passi è difficile, quindi chiedere scusa lo è ancora di più. Posso dirti una cosa? Siccome questo è un momento di tensioni e soprattutto opposizioni planetarie, se vedi che un certo progetto non decolla o se non ci sono proprio tutte le risposte necessarie, affinché tu possa parlare e dire cose giuste, aspetta. Aspetta fine mese, aspetta il prossimo mese. Come ho evidenziato anche nel mio libro di previsioni, questo è un periodo in cui c’è qualcosa che non va, o qualcosa che devi affrontare ma con molta, molta coerenza e anche pazienza. Alcune risposte non sono del tutto arrivate.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario è una persona capace e anche molto intrigante, molto interessante. Il Sagittario ti coinvolge con la sua allegria, con la sua conoscenza, con il suo sorriso. Io dico sempre “Non chiedete l’età di un Sagittario” perché il Sagittario non ha età. A 80 anni ne può dimostrare 20 di testa, e magari anche fisicamente è un tipo che nella tarda età è sempre piuttosto vivace. Chiedete, però, a un Sagittario “Quante esperienze hai avuto?”. Ecco, se volete un numero non chiedete quello legato all’anagrafe, piuttosto chiedere “Quanti amici hai?”, “Quanti luoghi hai visitato?”; “Quante emozioni hai vissuto?”, “Quante esperienze vorrai vivere?”. Ora il Sagittario deve farsi due conti. I Sagittario che a queste domande rispondono “Pochi amici, poche esperienze, pochi viaggi”, forse, con Giove nel segno, adesso devono riconoscere che stanno commettendo un errore con loro stessi e che in qualche modo va vissuta in maniera molto diversa questa esistenza. È tempo di esplorare qualcosa di più;

Capricorno. Il Capricorno ha un altro fine settimana interessante. La seconda parte di Maggio porta forza, dopo una crisi iniziale legata proprio agli inizi di questo stesso mese. Toccando il fondo non si può che risalire: tu ne sei convinto, e allora se già dalla fine di Aprile stai vivendo una forte crisi si può recuperare. Anche con un amore, se non è stato proprio vissuto male, se non c’è stato uno stop definitivo, adesso si potrà risalire la china. È tempo di nuove sensazioni;

Acquario. L’Acquario si trova a vivere una situazione di grande disagio, nervosismo e indecisione, che può essere anche provata a livello fisico, quindi in questo periodo troverete gli Acquario più sbandati, più esausti e questo si vede anche dall’aspetto esteriore. Potrebbero dirti “Ma che hai fatto? Sei un po’ agitato, sei un po’ nervoso?”. La realtà è che si tornerà ad essere molto più sereni dal 21 ed è un momento in cui bisogna anche imporsi nell’ambito del lavoro e capire che cosa bisogna portare avanti. Anche superare magari uno stop che c’è stato di recente. L’amore può essere fonte di qualche dubbio;

Pesci. Rimostranze da fare in amore: sì, va bene, d’accordo, ma andiamo avanti, soprattutto se sei ancora legato a un’emozione, a una relazione del passato. A volte, quando vivi attacchi di malinconia resti in sospeso, perdi contatto con il mondo. Non è un caso vedere qualche persona nata sotto il segno dei Pesci che cammina pensando ad altro e vaga nei suoi ragionamenti. Adesso devi essere un pochino più concentrato, anche perché questo Sole in ottimo aspetto parla di un sentimento recuperato, di un amore importante. Non sprecare giornate intere che potrebbero essere utilizzate in maniera più costruttiva pensando a ciò che è stato. Pensa a ciò che sarà e controlla sempre i conti. Per chi ha un’attività in proprio, per chi ha un’attività manageriale, questo è un momento in cui bisogna rimettersi in gioco.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento