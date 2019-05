Royal Family, il Principe William torna sulla scomparsa di Lady D: “Un dolore come nessun altro”

Un dolore difficile da superare, un lutto difficile da elaborare: è quello provato per la morte di Lady Diana da parte dei figli ed in particolar modo da William, primogenito della coppia, tornato sulla scomparsa della madre in un documentario della Bbc intitolato ‘A Royal Team Talk: Tackling Mental Health’.

Documentario dedicato alle malattie mentali in cui il duca di Cambridge è tornato sulla morte della madre e su come questa abbia influenzato il suo lavoro come pilota di eliambulanze, effettuato durante un periodo della vita.

Un lavoro che gli ha lasciato “un sentimento molto depressivo, molto negativo, pensavo che la morte fosse dietro la porta dovunque andassi” ma che, grazie al lutto della morte di Lady D, lo ha portato ad empatizzare particolarmente con le famiglie che “avevano avuto la notizia peggiore che si potesse immaginare”, giacché un dolore come quello della perdita della madre (avvenuta per altro a soli 15 anni) “ti porta anche ad essere molto vicino a chi ha subito un lutto”.

E sul lutto in sé, William ha quindi raccontato: “Penso che quando si viene colpiti da un lutto così in giovane età si prova un dolore come nessun altro. E sai che nella tua vita sarà difficile imbatterti in qualcosa peggiore di quel dolore”.