Anticipazioni New Amsterdam: black out in ospedale

Una tempesta di neve imperversa su New York e blocca il traffico, così Max decide di inviare il personale medico laddove sono segnalate delle emergenze.

Una forte nevicata causa un blackout e il generatore è fuori uso. I medici del “New Amsterdam” cercano di far fronte alle urgenze con i mezzi a loro disposizione.

Una donna partorisce un figlio per conto di un suo amico ma il contratto di gestazione surrogata siglato nel New Jersey non è valido a New York, a sole cinque miglia di distanza.

