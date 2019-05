Arnold Schwarzenegger, l’attore aggredito con un calcio alla schiena: fermato un uomo

Arnold Schawarzenegger è stato raggiunto da un calcio alla schiena, sferrato da un giovane probabilmente in cerca di notorietà. È successo a Johannesburg, in Sudafrica

La partecipazione di Arnold Schawarzenegger a un evento sportivo che si è svolto in Sudafrica, a Johannesburg, ha riservato un particolare fuori programma che ha riguardato proprio il celebre attore e politico austriaco naturalizzato statunitense. Arnold Schawarzenegger, 71 anni ma ancora molto in forma, è stato colpito con un calcio alla schiena da un ragazzo che forse ha compiuto questo gesto per avere un suo momento di celebrità. L’attore, resosi conto solo in seconda battuta di quando realmente accaduto, è apparso infastidito e ha invitato il web a non dargli risalto. Del momento del calcio esiste infatti un breve video che è stato diffuso via Twitter. A dare la notizia del particolare incidente è stato The Guardian.

Arnold Schawarzenegger aggredito con un calcio alla schiena, l’attore sta bene

Un calcio volante alla schiena che per fortuna non ha sortito alcuna conseguenza. A confermare di stare bene, dopo quanto successogli a Johannesburg durante un evento sportivo al quale ha presenziato, è stato lo stesso Arnold Schawarzenegger. L’attore, vittima di un gesto molto brutto a opera di una persona che è stata fermata, ha fatto sapere su Twitter di essere in buone condizioni di salute. “Pensavo di essere stato spinto dalla folla, il che accade spesso. Mi sono reso conto invece che sono stato preso a calci quando ho visto il video come tutti voi. Sono solo felice che l’idiota non abbia interrotto il mio Snapchat“, ha scritto ancora la star che ha poi invitato tutti a non dare risalto a quanto accaduto.

Arnold Schawarzenegger aggredito con un calcio alla schiena, il video su Twitter

Nel breve video di 15 secondi che è stato diffuso su Twitter si vede Arnold Schawarzenegger inquadrato di spalle mentre è colto nell’atto di fare un selfie con qualche ammiratore. Ad un certo punto, alle sue spalle, arriva un uomo “volante” che lo colpisce con un calcio proprio al centro della schiena. L’uomo, una volta caduto a terra, viene fermato e trascinato via da un uomo molto muscoloso, chiaramente identificabile con una guardia del corpo. L’attore, dopo il calcio ricevuto, si è girato per vedere cosa fosse successo: inizialmente Schwarzenegger credeva di essere stato spinto. L’attore ha invitato, sul web, a dare risalto agli atleti presenti all’evento e non al ragazzo che probabilmente ha compiuto un tale gesto solo per avere il suo momento di notorietà.

Maria Mento