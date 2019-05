Le cause dell’estinzione dei dinosauri, dagli alieni alle flatulenze: ecco le teorie più particolari

Secondo alcuni studiosi non sarebbero da ascrivere all’impatto di un asteroide con la Terra le cause dell’estinzione dei dinosauri

Nel tempo, sono tantissime le spiegazioni– da quelle più eccentriche a quelle più aderenti alle scoperte scientifiche che sono state fatte- che studiosi e pionieri si sono dati relativamente all’estinzione dei dinosauri. Il Daily Star ha raccolto in una sintesi le teorie più particolari e degne di nota che siano mai state avanzate in merito. Vediamole insieme.

Le cause dell’estinzione dei dinosauri: le teorie di Flanders, Wieland e di Franz Nopcsa von Felső-Szilvás

Ad esempio, l’entomologo Stanley Flanders ricerca la scomparsa dei dinosauri nella comparsa di bruchi e farfalle, che avrebbero causato dei grossi cambiamenti nella vegetazione dell’era del Cretaceo. Le falene spogliarono di foglie tutte le piante di cui si nutrivano i dinosauri erbivori, portando alla loro consequenziale estinzione. Secondo George Wieland, paleontologo della Yale University, pensava invece che tutto fosse connesso alle uova. I dinosauri, cioè, non sarebbero più riusciti a riprodursi a causa della presenza di animali più piccoli che razziavano le uova dai nidi. E, dal momento che i dinosauri raggiungevano la maturità sessuale lentamente rispetto ai mammiferi che ne depredavano i nidi, questo non ha permesso loro di avere il tempo di adattarsi. Un’altra teoria è arrivata dal barone Franz Nopcsa von Felső-Szilvás, avventuriero, pioniere nel campo della paleontologia e forse anche spia. Il barone fu uno dei primi a credere che i dinosauri si prendessero cura dei loro piccoli e che ci fosse un determinato rapporto tra uccelli e i sauropsidi diapsidi. La sua teoria è forse la più estrosa di tutte: secondo il barone, i dinosauri si sarebbero estinti dopo aver perso interesse verso il sesso.

Le cause dell’estinzione dei dinosauri, la teoria di Ancient Aliens

Anche gli alieni sono stati tirati in ballo per spiegare l’estinzione dei dinosauri. È stato un documentario di History Channel , dal titolo Ancient Aliens, ad avanzare una teoria che sicuramente piacerà moltissimo ai cospiratori. Jason Martell ha dichiarato, riprendendo come modello la teoria avanzata da Giorgio Tsoukalos, che sarebbero stati gli alieni a creare i dinosauri e che- infine- li avrebbero distrutti loro stessi perché stanchi del mondo sauriano che avevano creato. Un’altra teoria particolarissima ci arriva dalle ipotesi formulate da David Wilkinson, Euan Nisbet e Graeme Ruxton, i quali sostengono che le flatulenze emesse dai dinosauri avrebbero avuto un impatto così notevole sul clima della loro era da causarne l’estinzione. Secondo i calcoli realizzati i dinosauri dal collo lungo, cioè gli erbivori, avrebbero prodotto 520 milioni di tonnellate di gas intestinali all’anno. Non siamo però in grado di dire con certezza quanto questo abbia influito sulla loro scomparsa definitiva.

Maria Mento