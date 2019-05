La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 20/05/2019 al 26/05/2019

Terzo appuntamento di Maggio con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, momento fisso e tanto atteso di Rai2 e di Mezzogiorno in Famiglia (nonché anche nostro) della domenica. Il 21 di Maggio, la giornata in cui molti segni zodiacali potranno vedere e toccare con mano un miglioramento della propria situazione astrale, è ormai alle porte. In generale, la prossima settimana rivela una forte influenza di Sole e Mercurio, con il recupero di qualche segno– ad esempio i Gemelli– che abbiamo invece visto in difficoltà nelle settimane precedenti.

Dalla dodicesima alla decima posizione: battuta d’arresto per il Sagittario

Vergine. C’è qualche piccola tensione. Bisogna ricordare che Sole e Mercurio cambiano segno. Questo rappresenta momenti di pausa e di tensione che si devono cercare di risolvere. La settimana inizia con qualche perplessità. Dovrete evitare delle tensioni, specialmente lunedì e martedì. Mercoledì e giovedì ci sarà un recupero. L’amore deve essere protetto. Le situazioni di lavoro dovrebbero già essere state riavviate. I Vergine nel corso degli ultimi mesi hanno vinto delle sfide. Forse per la stanchezza e per le tensioni da lunedì c’è bisogno di una pausa. Attenzione lunedì e domenica;.

Sagittario. Tutti pianetti opposti proprio adesso. Voi volete fare delle cose ma altri vi diranno che ne dovrete fare altre. Bisognerà tenere sotto controllo le vicende economiche e di lavoro. Lunedì e martedì saranno giornate particolari. Siete nervosi ma Giove vi rassicura ed è facile cadere in piedi. Saprete come superare i problemi anche in amore;

Pesci. A sentire la pressione di Sole e Mercurio ci sarà anche il segno dei Pesci. Il mondo non ce l’ha con voi: non vedetela così. Domenica 26 la Luna sarà nel vostro segno e questo è bello per chi vorrà vivere l’amore a tempo pieno. Anche se dovete scegliere tra due persone o chiudere un capitolo della vostra vita, è la settimana giusta per parlare. Parlate via via che ci sono delle avversità e non macerate i problemi, altrimenti rischiate di sbottare all’improvviso e di apparire come pericolosi agli occhi delle persone che vi stanno attorno.

Dalla nona alla settima posizione: la Bilancia sbloccherà delle situazioni

Bilancia. Un po’ in recupero. Si inizia a muovere qualcosa se avete avuto delle situazioni di strano lavoro, nel senso di situazioni che sono in bilico, non chiare. Saprete la verità. Mercoledì e giovedì la Luna sarà dissonante. Poi ricordo che è un momento particolare per le questioni di casa. C’è un riferimento a questioni immobiliari, forse che riguardano la coppia o un/un’ ex. Forse dovrete tirare fuori qualche soldo;

Cancro. Avete fatto pace in amore? Attenzione perché questa è una settimana migliore. Avete finito Aprile e iniziato Maggio in maniera caotica. Adesso le situazioni sono più chiare e voi siete più dolci e decisi. Voi siete sempre bambini dentro e sapete come farvi perdonare. Domenica sarà una giornata buona. Un po’ di confusione per il lavoro e un po’ di stanchezza fisica. State giocando a braccio di ferro con Saturno in opposizione. Ci sono ritardi ma l’importante è arrivare al dunque;

Toro. Piacete molto. È molto difficile che abbiate dei nemici. Avete un grande cielo, soprattutto alla fine dell’anno. Ottobre, Novembre e Dicembre saranno dei mesi eccezionali per il lavoro. Iniziamo fin da adesso a iniziare a fare qualcosa di più per l’amore e per voi stessi. Mercoledì e giovedì saranno giornate più fortunate per l’amore. Si può pensare a una convivenza o a un matrimonio. Anche i separati magari hanno già incontrato qualcuno.

Dalla sesta alla quarta posizione: lo Scorpione indeciso su delle scelte da fare

Acquario. Finalmente riemerge un po’. Nel corso delle ultime tre settimane c’è stato un maremoto emotivo. L’Acquario è in una fase di grande disagio e cosa fa quando è a disagio? O tenta la fuga o mette in discussione tutti i rapporti. Credo che sia già iniziata una fase di rinnovamento. Bisogna limitare le spese. Bisogna fare delle cose per rischiare un po’ meno. In amore si vede tutto un po’ offuscato. Bisognerà capire cosa fare, cosa portare avanti grazie a delle proposte che sono in arrivo;

Ariete. Tosto, forte, vince ogni sfida. Siete preoccupati per Saturno dissonante. Impegnatevi molto. Voti siete molto forti anche in una visione che guarda a tempi ristretti. Questo è l’anno del part-time e state pensando a quello che farete adesso. C’è un rilancio dalla fine di Aprile, e forse qualcuno ha già visto dei risultati, e ora anche l’amore può tornare protagonista;

Scorpione. Cielo molto forte ma lo Scorpione in amore è un po’ geloso o molto lontano da certe situazioni. Grandi polemiche nel lavoro se ci sono delle cose che non vi stanno bene. Anche lo Scorpione deve dire se ci sta o no a portare un certo progetto. Magari state aspettando una risposta dai piani alti. Questa è una settimana che però non vi crea disagi perché la vivrete da combattenti. Mercoledì, giovedì e domenica saranno giornate buone per parlare in famiglia.

Il podio della classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: i Gemelli aspettano un grande Giugno

Capricorno. Capricorno super star adesso. Le prossime due settimane vi daranno molta soddisfazione, per esempio se dovete recuperare qualche soldino. Non è più tempo di fissarsi su situazioni del passato ma è bene ripartire, anche da zero se serve, e adesso lo avete capito. Voglio ricordarvi che le giornate migliori saranno mercoledì e giovedì con la Luna nel segno. Buona anche la giornata di domenica;

Leone. Torna in auge il Leone dopo una settimana di tensioni. Fino a Novembre 2019 avrete un grande cielo protetto da Giove. Però per fare delle cose dovrete mettervi contro qualcuno. Con i pianeti che tornano attivi, tra cui Sole e Mercurio, ci sono delle occasioni in più per avere successo. Tutto quello che vi porta lontano, anche in amore, è positivo. In amore avete bisogno di una “ripassata” e di chiarire delle cose che magari sono in sospeso. Interessante la giornata di domenica. Conflittuali le giornate di venerdì e sabato;

Gemelli. Dagli inizi dell’anno avete dovuto affrontare delle tensioni. Ciò vi ha portati a contrastare situazioni che non vi sareste aspettati o che vi sono capitate tutte insieme. È una lotta continua. La settimana inizia barcollante. Lunedì e martedì sono ancora giornate pesanti. Con Sole e Mercurio favorevoli tona una voglia di fare maggiore e mi auguro arrivi qualche buona notizia. Questo è l’anno dei compromessi: bisogna mediare e rinunciare a qualcosa. Giove in opposizione porta questo. Ma voi siete molto astuti e sapete quali sono i fili che dovete muovere. Grande cielo quello di Giugno, anche per quanto riguarda i sentimenti. Nel flagello generale i sentimenti sono proprio di sostegno. Grandi storie o conferme, se è questo che vi interessa.

Maria Mento