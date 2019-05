Cosa c’è stasera in tv? La programmazione in prima e seconda serata di domenica 19 maggio 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di domenica 19 maggio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 19 maggio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Che tempo che fa”. In seconda serata, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 vanno in onda due nuovi episodi di “N.C.I.S” ed “F.B.I”, seguiti dalla “Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 nuovo appuntamento con “Un giorno in pretura”. A seguire, il “Tg Regione”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Io, loro e Lara”: Carlo è un prete missionario in piena crisi, infatti pensa di aver perso la fede. Torna dall’Africa a Roma per cercare conforto nella famiglia, ma nessuno gli da retta anzi, viene sommerso dai loro problemi: Il padre anziano che si sposa con la badante, il fratello cocainomane e donnaiolo. Poi per caso incontra Lara, una bellissima ragazza che lo attrae e allo stesso tempo lo intimorisce. Subito dopo, un altro film “Attacco allo Stato”.

Su Canale 5 vanno in onda due nuovi episodi di “New Amsterdam”, seguiti da “Tiki Taka”.

Su Italia 1 nuovo appuntamento con “Le Iene Show”, seguito dal film “I soliti sospetti”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è L’Arena”, programma condotto da Massimo Giletti. In seconda serata, va in onda il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Sahara”: Dirk Pitt, un esploratore, cerca una nave da guerra del periodo della guerra civile, che contiene un enorme tesoro. Intanto deve badare a una dottoressa delle Nazioni Unite braccata da un dittatore locale che la vuole morta.

Rai 1

20:35 Che tempo che fa

0:05 Speciale TG1

Rai 2

21:20 NCIS (serie tv)

22:10 F.B.I. (serie tv)

23:00 La Domenica Sportiva

Rai 3

21:20 Un giorno in pretura

23:25 TG Regione

Rete 4

21:27 Io, loro e Lara (film)

23:57 Attacco allo Stato (serie tv)

Canale 5

21:23 New Amsterdam (serie tv)

22:18 New Amsterdam (serie tv)

23:10 New Amsterdam (serie tv)

00:00 Tiki Taka

Italia 1

21:10 Le iene presentano – Omicidio Willy Branchi

01:00 I soliti sospetti (film)

La 7

20:35 Non è l’Arena

0:50 Tg La7

Tv8

21:35 Sahara (film)

23:45 Creed – Nato per combattere (film)

Iris

21:00 Passenger 57 – Terrore ad alta quota (film)

22:56 Zucchero, miele e peperoncino (film)

Cielo

21:20 La giuria (film)

23:40 Carne tremula (film)

Maria Rita Gagliardi