Eliana Michelazzo confessa a Live Non è La D’Urso: “Mark Caltagirone non esiste”

Eliana Michelazzo, a “Live Non è La D’Urso” (la puntata andrà in onda mercoledì prossimo, in prima serata, su Canale 5) vuota il sacco e, finalmente, confessa tutta la verità sul “caso Pamela Prati”: Mark Caltagirone non esiste.

Sulla vicenda che vede protagonista Pamela Prati ed il suo presunto matrimonio con Mark Caltagirone, sta per essere messa la parola fine. Ospite a “Live Non è La D’Urso” (la puntata andrà in onda su Canale 5, in prima serata, mercoledì prossimo), Eliana Michelazzo, agente della showgirl sarda insieme a Pamela Perricciolo, vuota il sacco e rivela ciò che tutti, ormai, avevamo intuito: Mark Catalgirone non esiste. Lo fa sapere una nota diramata dall’ufficio stampa Mediaset. Ecco cosa ha dichiarato Eliana:

“Ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone. Sono una vittima e solo adesso ho capito di avere un fidanzato fantasma. Chi si nasconde dietro quei profili? Preferirei non saperlo… dopo questa confessione ho paura, dovrei andare all’estero o isolarmi dal mondo in un posto come la casa del Grande Fratello”.

Eliana Michelazzo: “Non ho mai incontrato Mark Catalgirone”

Eliana scarica tutta la colpa della vicenda alla sua socia, sostenendo di non aver mai visto dal vivo Mark Caltagirone e di avere avuto, per anni, un fidanzato fantasma, Simone Coppi:

“In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma “Live”. A questo punto credo non esista. Io sono stata la prima vittima di questo sistema. Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità”.

Cosa deciderà di fare Barbara D’Urso? Manderà davvero Eliana nella Casa del “Grande Fratello 16”? E Pamela Prati? In attesa di vedere la puntata di “Live Non è La D’Urso”, attendiamo una sua dichiarazione.

Maria Rita Gagliardi