Grande Fratello 16 news, a Domenica Live le prove del tradimento di Giorgio Tambellini a Francesca De Andrè

Durante la puntata odierna di “Domenica Live”, sono state mostrate le prove del tradimento di Giorgio Tambellini, fidanzato di Francesca De Andrè, con una ragazza mora.

A “Domenica Live” si continua a parlare del “Grande Fratello 16” e, nella fattispecie, di Francesca De Andrè ed il sui fidanzato Giorgio Tambellini. Qualche giorno fa, dopo quelle con la influencer Roxy, il settimanale “Oggi” ha pubblicato, in esclusiva, altre foto che ritraggono il ragazzo in compagnia di una ragazza mora. Il paparazzo che ha immortalato Giorgio con la ragazza in questione, ha fornito alcuni importanti dettagli sulle foto:

“Era venerdì 10 maggio, circa le 10 di sera. Lui la segue, era sempre attaccato a lei. Chiacchieravo, si avvicinavano, si sono baciati in maniera appassionata. Era molto intimi. Lui era molto contento, allegro, cercava il contatto con lei. Secondo me, si conoscevano già. Avevano voglia di baciarsi. Avevano voglia di conoscersi. Credo che sia nato tutto quella sera. La sera è andata avanti. In auto, erano molto vicini, si sono baciati più di una volta. Dopo circa una mezz’oretta, siamo tornati al ristorante. Erano molto intimi, non erano amici. Erano inseparabili quella sera, il tipico atteggiamento di chi si stava mettendo assieme. Le foto non mentono”.

Biagio D’Anelli: “Ho una prova audio”

Prima della puntata, nei camerini di “Domenica Live”, Biagio D’Anelli, opinionista del programma, ha fatto ascoltare a Fabrizia, sorella di Francesca, un audio che ha definito “compromettente”:

“Ho una prova audio, fatta ad ascoltare a Fabrizia. Sono stati molto intimi in quella mezz’ora. Un’amica di Francesca e Giorgio ha fatto delle dichiarazioni, è la prova schiacciante”.

Anche Guendalina Canessa, ex rivale in amore di Francesca (le due sono rispettivamente ex moglie ed ex fidanzata di Daniele Interrante), è intervenuta, per rivelare:

“Hanno fatto tutto. Ho una persona di fiducia, Alex Fiumara. Sono state messe le mani nelle parti intime, preliminari e nella notte in macchina, caro Giorgino”.

Infine, Alex Belli, ex fidanzato di Mila Suarez, ha lanciato uno scoop:

“Lui voleva lasciare in diretta Francesca, prendere una pausa di riflessione (gli dava molto fastidioso il rapporto con Gennaro) poi, non ci è riuscito. Mi ha chiesto un consiglio d’amico”.

Domani sera, durante la nuova puntata del “Grande Fratello 16”, le foto saranno mostrate a Francesca. Come reagirà la ragazza, dinnanzi a questo ennesimo presunto tradimento?

Maria Rita Gagliardi